¿A qué hora cierra hoy el Fan Fest del Zócalo? Horario, partido, actividades y accesos este 18 de julio por el Francia vs Inglaterra

El Mundial 2026 está a nada de terminar, este sábado 18 de julio se enfrentará Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar tras caer con España y Argentian respectivamente, y aunque las emociones podrían disminuir en el caso de México el Fan Fest no deja decepcionado a nadie.

¿A qué hora cierra hoy el Fan Fest del Zócalo?

El Fan Fest del Zócalo abrirá sus puertas a la 1:00 de la tarde y cerrará a las 5:30 p.m. este sábado 18 de julio.

El horario responde a que únicamente se transmitirá un encuentro durante la jornada: el duelo por el tercer lugar del Mundial. Una vez concluido el partido, continuarán algunas actividades de entretenimiento antes de que el recinto finalice operaciones.

Debido a que el torneo se encuentra en su recta final, las autoridades y organizadores recomiendan llegar con varias horas de anticipación, ya que el aforo puede completarse antes del inicio del encuentro.

Francia e Inglaterra definirán al tercer lugar del Mundial

La pantalla gigante instalada en el Zócalo transmitirá el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, programado para las 3:00 de la tarde.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida, y definirá qué selección se quedará con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.

Se espera que este compromiso reúna a miles de aficionados que desean disfrutar el ambiente futbolero antes de la gran final del torneo.

¿Qué actividades habrá este sábado en el Fan Fest?

Además de la transmisión del partido, los asistentes podrán disfrutar de diversas experiencias organizadas dentro del recinto.

Entre las actividades programadas destacan:



DJ sets y música en vivo.

Activaciones de marcas patrocinadoras.

Retas de futbol.

Espacios recreativos para toda la familia.

Venta de mercancía oficial.

Zona gastronómica con comida mexicana.

Estas actividades continuarán una vez que concluya el encuentro entre Francia e Inglaterra, siempre dentro del horario establecido para el evento.

Recomendaciones para ingresar al Fan Fest

Aunque el acceso es gratuito y no requiere registro previo, existen varias reglas que los asistentes deben considerar para evitar contratiempos.

Entre las principales recomendaciones están: