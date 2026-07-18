“Quiero otro Mundial, pero sin México”: Trump le pide a Infantino volver a ser sede de la Copa Mundial de la FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su desenlace este domingo 19 de julio con el duelo de la gran final entre la Selección de España y la Selección de Argentina, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes.

A unas horas del partido decisivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su conferencia de prensa con el presidente de la FIFA para dar un contundente mensaje y expresar su deseo por tener otro Mundial en la Unión Americana.

Trump pide otro Mundial para Estados Unidos

El mandatario de Estados Unidos consideró que la organización del campeonato ha sido positiva y afirmó que le gustaría que su país volviera a albergar una Copa del Mundo en el futuro.

Aunque la edición de 2026 fue organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, Donald Trump dijo que preferiría que una próxima candidatura fuera exclusivamente estadounidense.

📹 "Lo que deberíamos hacer es que elijas de nuevo a Estados Unidos, esta vez dejaremos fuera a México y Canadá", le dijo Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino pic.twitter.com/PU8yHfQll8 — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 18, 2026

“Deberíamos volver a elegir a Estados Unidos, pero esta vez dejaremos a México y Canadá fuera. Pero luego ellos podrán hacerla. Fue muy amable de mi parte incluirlos”, declaró el presidente de Estados Unidos.

Proponen a China como sede de un Mundial

En la misma conferencia de prensa, Donald Trump reveló que, durante una conversación con el dirigente de la FIFA, el organismo rector del futbol mundial, surgió una propuesta distinta para futuras ediciones del campeonato.

“Lo que se puede hacer es que para la próxima se escoja a uno de ellos para organizar el Mundial. Eso aliviará un poco el enojo de todos. Pero Gianni tuvo también otra gran idea, dijo que podríamos hacerlo China y Estados Unidos la próxima vez”, afirmó Trump.

Aunque por el momento suena un tanto ilógico tener una Copa Mundial en Estados Unidos y China, cada vez hay más equipos en el torneo, por lo que se podrían repartir en los dos países.