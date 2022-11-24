Escritora que acusó a Trump de violación lo demanda de nuevo

La escritora estadounidense Jean Carroll presentó una demanda por difamación al expresidente Donald Trump por negar que la conocía y que la había violado. Esta es la segunda demanda que Carrol presenta contra el exmandatario.

De acuerdo con la primera demanda de Carrol, interpuesta en la década de los 90, la escritora acusó a Trump de violarla en los vestidores de una tienda departamental; sin embargo, en esa ocasión él negó conocerla.

Carroll, de 78 años, presentó el reclamo por agresión bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, una nueva ley que otorga a las víctimas de agresión sexual una ventana de un año para demandar a sus presuntos abusadores, incluso si el abuso ocurrió hace mucho tiempo y los estatutos de limitaciones han expirado.

Carroll busca la reparación de daños no especificados. Para respaldar su reclamo de violación, dijo que Trump le causó un daño psicológico duradero y la dejó incapaz de mantener una relación romántica.

|Reuters

El juicio de la primera demanda está programado para el 6 de febrero de 2023 ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan, pero es probable que se retrase debido al proceso de apelación.

Donald Trump niega acusaciones de violación

Donald Trump, de 76 años de edad, negó haber violado a Carroll o haberla conocido en ese momento y dijo que ella "no era mi tipo".

Su primera negativa en junio de 2019 la llevó a demandar por difamación cinco meses después.

Repitió la negación en una publicación del 12 de octubre en su cuenta Truth Social, calificando el reclamo de Carroll como un "engaño" y una "mentira", lo que provocó una demanda por difamación.

Ambas partes esperan las decisiones de la corte de apelaciones que abordan el argumento de Trump de que era legalmente inmune a la primera demanda de Carroll porque había hablado en su calidad de presidente.

Si los tribunales acordaran que el gobierno de Estados Unidos, que tiene inmunidad soberana frente a reclamos por difamación, podría sustituir a Trump como acusado, la primera demanda de Carroll fracasaría.

Es probable que eso no afecte su segunda demanda porque Trump es un ciudadano privado que dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

En una audiencia el martes (22 de noviembre), la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, solicitó un juicio para el 10 de abril que cubra ambas demandas, diciendo que tienen una superposición sustancial.

El juez Kaplan dijo que puede decidir a principios de la próxima semana cómo programar ambas demandas.

