Elon Musk restablece la cuenta de Twitter de Donald Trump

A pesar de que su cuenta fue restablecida, Donald Trump dijo que no tenía interés en volver a Twitter. Esto luego de que una pequeña mayoría votó a favor de reincorporar al magnate en una encuesta organizada por el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk. A Trump se le prohibió el servicio de redes sociales por incitar a la violencia.

Un poco más de 15 millones de usuarios de Twitter participaron en la encuesta, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un 51,8% votó a favor de la reincorporación de Trump.

Poco después de que se anunciaran los resultados de la encuesta, Musk tuiteó que restablecería la cuenta de Donald Trump y escribió "La gente ha hablado".

“No veo ninguna razón para ello”, dijo Trump a través de un video cuando un panel en la reunión anual de liderazgo de la Coalición Judía Republicana le preguntó más temprano si planeaba volver a Twitter.

Dijo que se quedaría con su nueva plataforma Truth Social, la aplicación desarrollada por su startup Trump Media & Technology Group (TMTG), que dijo tenía una mejor participación de los usuarios que Twitter y estaba funcionando "fenomenalmente bien".

Twitter no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump, quien el martes 15 de noviembre anunció su intención de vovler a la Casa Blanca en 2024, elogió a Musk y dijo que siempre le había gustado. Pero Trump también dijo que Twitter sufría de bots, cuentas falsas y que los problemas que enfrentaba eran "increíbles".

Musk dijo por primera vez en mayo que planeaba revertir la prohibición de Trump, y muchos de los anunciantes de Twitter observaron de cerca, y temieron, el momento de cualquier regreso de Trump.

Desde entonces, Musk ha tratado de asegurar a los usuarios y anunciantes que tal decisión se tomará con la consideración de un consejo de moderación de contenido compuesto por personas con "puntos de vista muy diversos" y que no se restablecerán las cuentas antes de que se reúna el consejo.