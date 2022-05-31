¿Qué pasa con las escuelas donde hubo tiroteos como el de Texas?

Don McLaughlin, alcalde de Uvalde, confirmó que hay planes para demoler la escuela primaria Robb, el sitio donde ocurrió el tiroteo de Texas el pasado 24 de mayo que dejó 19 niños y dos maestras muertas.

El alcalde de Uvalde externó que espera que ningún estudiante vuelva a cruzar las puertas de las escuela Robb, en Texas y agregó que el edificio debe desaparecer, tras la tragedia que sucedió en el lugar.

El senador estatal, Roland Gutierrez, también dijo que apoya la propuestas de demoler la primaria Robb y externó sus preocupaciones al presidente de Estados Unidos, Joe Bide, durante su visita a Uvalde el domingo pasado.

“Vamos a demoler esa escuela y a construir una nueva”, indicó el senador estatal. Explicó que existe un proceso de subvención federal para que las escuelas que fueron víctimas de tiroteos puedan ser demolidas.

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Por su parte, durante la reunión de Biden con las familias de las víctimas del tiroteo en Texas, también mostró su deseo de demoler la escuela Robb.

Sin embargo, no está claro qué sucederá con la escuela Robb después de su demolición, pues podrían volver a reconstruirla.

¿Qué pasó con otras escuelas involucradas en tiroteos en EU?

Debido a que existe una ley que permite demoler las escuelas en las que ocurrió un tiroteo, la mayoría de ellas hicieron uso de dicho recurso, aunque algunas fueron reconstruidas en el mismo lugar, en nombre de las víctimas.

Primaria Sandy Hook

En diciembre de 2012, la primaria Sandy Hook fue escenario de una tragedia, cuando un hombre de 20 años ingresó a la escuela y comenzó un tiroteo que acabó con la vida de 20 niños, de entre 6 y 7 años de edad, cuatro maestros, el director y el psicólogo de la escuela. El atacante se quitó la vida.

Tras la masacre, la escuela Sandy Hook fue demolida y reconstruida. Durante su reconstrucción los alumnos acudieron a clases en la secundaria Chalk Hill.

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Secundaria Columbine

En abril de 1999, los adolescentes Dylan Kebold y Eric Harris, de 17 y 18 años, respectivamente, atacaron con armas y bombas caseras a la escuela Columbine de Littleton, Colorado. La cifra de muertos fue de 15, incluyéndolos a los perpetradores, además de 24 heridos.

La escuela cerró el resto del ciclo escolar. Las autoridades indicaron que el tiroteo dañó 2.136 metros cuadrados y había entre 900 y mil agujeros de bala en las paredes y techos.

La biblioteca, donde ocurrió la mayor masacre, fue demolida y reemplazada por un nuevo edificio nombrado Biblioteca de la Esperanza.

Secundaria Marjory Stoneman Douglas

En febrero de 2018, un tiroteo en una escuela secundaria le arrebató la vida a 17 personas y dejó a otras 17 heridas.

Dos semanas después del tiroteo, los alumnos regresaron a la escuela; sin embargo, el edificio 12, donde murieron la mayoría de los estudiantes, fue cerrado y sus ventas cubiertas, hasta que se construyó un nuevo edificio.

Secundaria Santa Fe

En mayo de 2018, un adolescente de 17 años de edad ingresó armado a la escuela y abrió fuego con una escopeta contra los estudiantes, causando la muerte de 10 alumnos. El atacante fue detenido por las autoridades.

Aunque faltaban dos días para que terminara el ciclo escolar, los estudiantes decidieron regresar al plantel once días después para concluir el periodo en nombre de sus compañeros. La escuela continuó dando clases.

