Los tiroteos masivos más letales en escuelas de Estados Unidos

Las escuelas se convirtieron en los escenarios más constantes donde se han realizado tiroteos, causando algunos de los más mortales en Estados Unidos.

El tiroteo más reciente ocurrió este martes, en la escuela primaria Robb Elemenatary, en Uvalde, Texas, que dejó un saldo de más de muertos, entre ellos 18 niños, profesores y el atacante.

¿Cuáles han sido los tiroteos más letales en escuelas de Estados Unidos?

Uvalde, Texas

El tiroteo de este martes que dejó 21 muertos fue considerado el más letal en la historia del estado.

Se sabe que el atacante fue un adolescente de 18 años, de nombre Salvador Ramos, quien disparó contra su abuela antes de dirigirse a la escuela en Uvalde, donde atacó indiscriminadamente a los estudiantes de una primaria.

Más de 7000 niños han muerto por la violencia con armas desde el tiroteo en la primaria Sandy Hook en 2012. Activistas colocaron igual número de zapatos afuera del Capitolio #EUA para exigir mayor control de armas. pic.twitter.com/7vi1UPGpV8 — Roberto Ruiz (@roberto_ruizg) March 13, 2018

Santa Fe, Texas

En mayo de 2018, Texas fue el escenario de otro tiroteo letal que dejó 10 muertos en una escuela en el condado de Galveston.

En esa ocasión un adolescente de 17 años de edad ingresó armado a la escuela y abrió fuego con una escopeta contra los estudiantes. El atacante fue detenido por las autoridades.

Parkland, Florida

En febrero de 2018, un tiroteo en una escuela secundaria le arrebató la vida a 17 personas y dejó a otras 17 heridas.

Las autoridades informaron que un ex alumno de 19 años, identificado como Nikolas Cruz, y quien había sido expulsado, ingresó al colegio Marjory Stoneman Douglas y disparó contra alumnos y profesores a su paso. El sujeto logró huir del lugar, pero posteriormente fue detenido por la policía.

Nicolas Cruz se declara culpable de asesinar en 2018 a 17 personas en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland pic.twitter.com/ADMrWblDWb — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) October 20, 2021

Newtown, Connecticut

En diciembre de 2012 un tiroteo en una escuela primaria dejó 26 muertos. Un sujeto de 20 años de edad, identificado como Adam Lanza, disparó y asesinó a 26 personas antes de suicidarse.

El hombre primero mató a su madre en su casa, después condujo hasta la escuela Sandy Hook, donde acabó con la vida de 20 niños de entre 6 y 7 años de edad, además de 4 maestros, el director y el psicólogo de la escuela.

Columbine, Colorado

En abril de 199, los adolescentes Dylan Kebold y Eric Harris, de 17 y 18 años, respectivamente, atacaron con armas y bombas caseras a la escuela Columbine de Littleton, Colorado. La cifra de muertos fue de 15, incluyéndolos a los perpetradores, además de 24 heridos.

Blacksburg, Virginia Tech

En abril de 2007 se perpetró otro tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Virgina, conocida como Virginia Tech, en el que un sujeto, identificado como Seung-Hui Cho, atacó a estudiantes, dejando a 33 personas muertas y 29 lesionadas.

Este tiroteo masivo se le conoce como el peor ataque a una universidad en la historia de Estados Unidos.