El cementerio educativo de la CDMX: Tres escuelas abandonadas que se convirtieron en elefantes blancos

Tres escuelas de la CDMX llevan años sin recibir a estudiantes y hoy sus instalaciones muestran las consecuencias de estar abandonadas; planteles que alguna vez estuvieron llenos de alumnos ahora presentan daños, basura, vandalismo e incluso riesgo de invasiones .

Uno de los casos más antiguos es el de la Secundaria Técnica 167 “Basilio Vadillo”, en Gustavo A. Madero, que permanece cerrada desde 2001 después de una explosión relacionada con una acumulación de gas en los laboratorios.

Sus instalaciones permanecen deterioradas y los vecinos aseguran desconocer por qué no se ha recuperado el inmueble.

En Iztapalapa, dos secundarias siguen sin volver a clases

En Iztapalapa, la Secundaria José Natividad Macías dejó de funcionar después del sismo de 2017 por daños estructurales; aunque existe un señalamiento que indica que el plantel está en proceso de rehabilitación por una orden judicial, los trabajos no han concluido y el inmueble incluso ha enfrentado intentos de invasión.

La Secundaria José Clemente Orozco, también afectada desde el terremoto de 2017, permanece cerrada; habitantes de la zona consideran que requiere principalmente mantenimiento.

Son tres planteles que siguen sin recuperar su función educativa, mientras las comunidades esperan respuestas sobre el futuro de estos espacios.