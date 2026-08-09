SEP lanza aviso para solicitar cambio de escuela o turno en primaria y secundaria de CDMX

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) recordó a los padres de familia que quedan pocos días para hacer el cambio de escuela o turno a cualquier institución adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la CDMX.

Mientras que los alumnos que requieran realizar un cambio de asignación para primero de secundaria tendrán únicamente este 10 de agosto para presentar su solicitud.

¡Se acaba el tiempo! Fecha en que cierra la solicitud para cambio de escuela o turno en CDMX

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya sea de escuelas públicas o privadas, que deban realizar una solicitud en línea, esta fecha también será la establecida para completar el trámite.

Cambio de escuela o turno para cualquier grado a partir de 2.°: Tienen como fecha límite el 14 de agosto de 2026.

Inscripción a preescolar y primer grado de primaria (de los que no participaron en el proceso): Fecha límite al 14 de agosto de 2026.

Inscripción a 1.° de secundaria (extemporánea): del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026.

La solicitud se deberá realizar en línea a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal de la CDMX. Una vez que haya concluido el proceso, los estudiantes de educación básica ya no podrán hacer cambios.

¿Cómo hacer el cambio de escuela o turno en CDMX?

Los interesados deberán ingresar a la página principal de la AECFM, donde deberán dar click en el banner “Solicitud de inscripción o cambio de escuela”, donde se pedirán los siguientes requisitos:



CURP

Tres opciones de escuela con su clave de centro de trabajo

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Una vez que ingreses al enlace, deberás especificar el proceso, así como capturar los datos del alumno que se te piden (consulta que la información sea correcta, ya que no habrá cambios).

Solicitud de cambio de asignación a 1.° de secundaria en CDMX

Luego de que se dieran a conocer los resultados de asignación a secundaria a cualquier escuela pública de la CDMX, la AEFCM abrió la solicitud para el cambio únicamente en los días 6, 7 y 10 de agosto.