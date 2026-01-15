¿Qué está pasando en el espacio aéreo de Irán? Varias aerolíneas evitan pasar por ahí

Irán restringió este miércoles su espacio aéreo en medio del deterioro de la seguridad en Medio Oriente , una decisión que impactó de inmediato en el tráfico aéreo internacional y obligó a aerolíneas a modificar rutas.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo FlightRadar24 , el cierre aplica a todos los vuelos, con excepción de operaciones internacionales hacia y desde Irán que cuenten con autorización expresa.

El aviso tiene una vigencia limitada, aunque su alcance generó ajustes inmediatos en el espacio aéreo regional.

Tras esta restricción, aerolíneas internacionales comenzaron a evitar el cielo iraní, entre ellas el grupo alemán Lufthansa, que confirmó que suspenderá el uso del espacio aéreo de Irán e Irak “hasta nuevo aviso” como medida preventiva.

The Lufthansa Group, Germany’s flagship airline which also includes Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss and ITA Airways, has announced that it will bypass the airspace over Iraq and Iran until further notice, “due to the current situation in the Middle East.”… pic.twitter.com/2T2nUeidrW — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2026

¿Qué implica el cierre del espacio aéreo iraní?

El cierre temporal del espacio aéreo de Irán, afecta a la mayoría de los vuelos comerciales que atraviesan la región, una de las rutas más utilizadas para conexiones entre Europa y Asia.

Aunque la restricción contempla excepciones para vuelos internacionales con autorización expresa, los datos de seguimiento en tiempo real muestran que la mayoría de las aerolíneas optaron por evitar completamente el cielo iraní, redirigiendo trayectorias hacia rutas más largas pero consideradas seguras.

Este tipo de cierres, aun cuando son de corta duración, suelen generar impactos inmediatos en la logística aérea, con posibles retrasos, incrementos en tiempos de vuelo y mayores costos operativos para las compañías.

Aerolíneas ajustan operaciones tras la medida

Tras la restricción anunciada por Irán, el grupo Lufthansa informó que evitará no solo el espacio aéreo iraní, sino también el de Irak hasta nuevo aviso, como parte de una evaluación preventiva de riesgos.

La decisión aplica a todas sus aerolíneas filiales y se suma a suspensiones previas de vuelos hacia Israel, adoptadas ante el aumento de tensiones en Medio Oriente . Otras compañías internacionales también han comenzado a redirigir rutas.

Especialistas en aviación señalan que este tipo de ajustes suelen mantenerse mientras persista la incertidumbre en el terreno, incluso si las autoridades reabren formalmente el espacio aéreo.

Monitoreo constante en Medio Oriente

Medio Oriente permanece bajo vigilancia permanente por parte de aerolíneas, autoridades aeronáuticas y plataformas de seguimiento, debido a la cercanía de zonas de conflicto y al riesgo que representan posibles incidentes para la aviación civil.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

FlightRadar24 indicó que los avisos sobre cierres o restricciones pueden modificarse con rapidez, dependiendo de la evolución del contexto de seguridad, por lo que las aerolíneas suelen anticiparse y mantener rutas alternativas activas.

Estados Unidos emite alerta de viaje y refuerza medidas en Qatar

En paralelo al cierre del espacio aéreo de Irán, Estados Unidos emitió una advertencia de viaje para sus ciudadanos en Qatar, en la que recomendó extremar precauciones y limitar desplazamientos no esenciales, particularmente hacia la base aérea de Al Udeid Air.

La alerta se da en un contexto de creciente tensión regional, luego de que Estados Unidos y el Reino Unido evacuaran a parte de su personal de dicha base militar, ante preocupaciones de seguridad vinculadas a una posible escalada en el conflicto con Irán, según reportes de medios internacionales.

En un mensaje difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Doha informó que, dadas las actuales tensiones regionales, su personal fue instruido a mantener un perfil bajo y restringir viajes no esenciales, como parte de las medidas preventivas adoptadas en la zona.