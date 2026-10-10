Notas
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"Amanecer de Yemen": Esta es la escalada bélica de rebeldes hutíes en Arabia Saudita
El ataque de los rebeldes hutíes forzó el cierre preventivo de terminales clave y amenazó las rutas globales del petróleo en el mar Rojo.
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Tenía videos de Al Qaeda: Revelan nombre del piloto que intentó estrellar avión de Flydubai en Israel
El piloto de Flydubai que intentó secuestrar un avión con pasajeros israelíes difundió videos de Al Qaeda. Conoce los detalles de la investigación.
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Trump envía miles de soldados a Medio Oriente tras intento de secuestro de avión
El presidente Donald Trump reforzó la presencia militar de Estados Unidos en algunos de los países de Medio Oriente.
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"Una victoria para Estados Unidos": Trump anuncia el retiro de las tropas de Irak
Donald Trump aseguró que es una victoria decisiva sobre el grupo terrorista ISIS.
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Pasajeros de avión a Israel recuperan control tras ataque a piloto
Un avión de Flydubai con más de 100 pasajeros realizó un aterrizaje de emergencia tras un intento de secuestro a bordo. Netanyahu confirmó el incidente.
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Antes y después: Google Earth se actualiza y revela devastadoras imágenes de Gaza
Las nuevas imágenes satelitales de Google Earth permiten observar los cambios que ha experimentado la Franja de Gaza.