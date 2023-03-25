En España celebran misa para disculparse por los abusos sexuales cometidos por la Iglesia católica.

La Catedral de Bilbao, en el norte de España, celebró una misa para reconocer y disculparse con las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica Romana en la diócesis, en uno de los primeros servicios de este tipo en el país.

España se enfrenta a casos de abusos sexuales desde que el periódico El País informó en diciembre de 2021 de más de 1,200 presuntos casos de abusos sexuales por parte del clero durante siete décadas.

“Oremos por los que sufren a causa del mal causado por miembros de la comunidad cristiana, para que encuentren en la misma iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento"., dijo fuerte y claro el sacerdote que oficiaba la misa.

Josu López Villalba, un sacerdote que también fue víctima de abuso, se unió a otras víctimas en el servicio del viernes.

Josu López Villalba / Sacerdote víctima de abuso sexual:

“El acto fue profundo y silencioso. No hay necesidad de palabras, las personas que estaban allí saben por qué estaban allí".

"Me impresionó, también por la presencia de muchos hombres. Y el silencio, no cantábamos nada más que la canción 'Padre nuestro'. También estuvo bien que arriba estuviera un sacerdote víctima, muy significativo. Y las víctimas estaban en lugares importantes, por una vez. Esto era necesario para la iglesia y para las víctimas"., aseguró el padre Josu López Villalba.

“Algunos han abusado de su posición. Han sido de los nuestros. Cristo nos dice que sólo la verdad nos hará libres”, ha afirmado en una homilía en la catedral de Bilbao el obispo Segurahttps://t.co/9gXa6cQhlN Por @ikerrioja — elDiario.es (@eldiarioes) March 25, 2023

Son más de 1,200 los casos de abusos sexuales de parte de la Iglesia en España

Joseba Imanol Ibarra, otra víctima, dijo que en otras partes de España tal vez no se hubiera celebrado una misa así.

"Tuvimos suerte de que esto sucediera en esta diócesis. Si esto sucediera en Valladolid, en Madrid o en cualquier otro lugar, no nos habrían escuchado", dijo a Reuters después del servicio.

Joseba Segura, obispo de Bilbao, reconoció los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en el País Vasco en el norte de España y pidió perdón.

"Queremos compartir con ellos y escucharlos", dijo a la congregación.

Algunas víctimas colocaron velas en el altar durante el servicio y una placa en la pared de la catedral que decía: "En memoria de todas las personas que fueron víctimas de abusos sexuales en nuestra Iglesia".

El parlamento español ha encargado al defensor del pueblo del país que investigue los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica española.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dijo en un comunicado el 13 de septiembre que su oficina ya había atendido a 201 víctimas, en su mayoría hombres, en los primeros dos meses de la investigación, cuyas conclusiones se presentarán al parlamento.