España elimina uso obligatorio de cubrebocas en interiores

Pedro Sánchez, presidente de España, confirmó que a partir de mañana, 20 de abril, el uso de cubrebocas en interiores dejará de ser obligatorio, luego de que el Consejo de Ministros aprobará poner fin al uso de mascarillas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de España indicó que el cubrebocas será obligatorio en algunos contextos específicos.

Carolina Darias, ministra de sanidad, indicó que la decisión de eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en interiores fue posible gracias al alto número de vacunación, pues, aseguró, el 92 por ciento de los mayores de 12 años tiene el esquema de vacunación.

Además, aseguró que los indicadores muestran una considerable disminución de contagios graves de la enfermedad de Covid-19.

El #CMin aprueba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores, con carácter general, a partir del 20 de abril.



😷No obstante, el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio en determinados contextos.



Te lo explicamos en este hilo👇🏼 pic.twitter.com/u989g9lzAq — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 19, 2022

El Ministerio de Salud detalló que el cubrebocas en el entorno laboral no será necesario a menos de que las empresas lo soliciten, ya que la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo será la que permita a las compañías tomar decisiones sobre las medidas preventivas adecuadas.

¿En qué situaciones será obligatorio el cubrebocas en España?

Aunque el uso de mascarillas dejó de ser obligatorio en espacios al aire libre en España desde el pasado 10 de febrero y a partir de mañana también lo será en lugares cerrados, peor los habitantes deberán cumplir con ciertas medidas.

Pues el Ministerio de Salud indicó que el uso de cubrebocas será responsabilidad de las personas, por lo que recomendaron que la población vulnerable continúe utilizándolo.

También recomendó que se use en eventos multitudinarios, entornos familiares y reuniones o celebraciones privadas, según la vulnerabilidad de los participantes.

No obstante el cubrebocas seguirá siendo obligatorio en el transporte público de España, en los aviones, ferrocarriles o por cable.

También seguirá siendo obligatorio su uso en centros sociosanitarios, como residencias para adultos mayores, que incluye a los trabajadores y visitantes, pero para los residentes no será necesario.

El cubrebocas también se deberá portar en interiores de los centros y servicios de sanidad como hospitales, centros de salud o farmacias, tanto para trabajadores como para visitantes.

Será igualmente obligatoria para pacientes ingresados cuando estén fuera de sus habitaciones.

