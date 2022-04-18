EU: jueza anula mandato de cubrebocas en el transporte

La jueza federal Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por el expresidente Donald Trump, ha anulado el mandato de cubrebocas para aviones y otros transportes públicos.

La juez de distrito de Estados Unidos en Florida determinó el lunes 18 de abril que el mandato es ilegal y excede la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Mizelle afirmó que "nuestro sistema no permite que las agencias actúen de manera ilegal, incluso en busca de fines deseables".

El mandato de cubrebocas requiere que los pasajeros en aviones, trenes y otros transportes públicos utilicen una cubierta facial para evitar la propagación de la Covid-19.

La semana pasada, los CDC habían ampliado el mandato de cubrebocas hasta el 3 de mayo.

Varios funcionarios señalaron el reciente aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos como una parte primordial del motivo de la extensión.

Luego del fallo de la juez Mizelle, el Departamento de Justicia aún no ha dicho si apelará la sentencia.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio una sesión informativa tras la sorpresiva sentencia, a la cuál calificó de "decepcionante..." y dijo que los CDC están revisando la decisión.

JUST IN - U.S. federal judge declares CDC's mask mandate for planes and trains unlawful.https://t.co/E6fHnsSHAu pic.twitter.com/gfJP9dEGMY — Disclose.tv (@disclosetv) April 18, 2022

CDC retirán recomendaciones de no viaje a 90 países

Los CDC de Estados Unidos dijeron el lunes que habían retirado sus recomendaciones de "no viajar" a unos 90 destinos internacionales debido a la Covid-19.

La semana pasada, los CDC dijeron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 "para circunstancias especiales, como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos".

Los países y otras regiones que se han rebajado al "Nivel 3: Alto", que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son el Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia.

También se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Vietnam.

Los CDC no incluyen actualmente ningún país en el "Nivel 4".

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo la semana pasada que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de "no viajar" a destinos internacionales.