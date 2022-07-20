España detiene a Miss mexicana por robar exclusivas botellas de vino

España detiene a una Miss mexicana y a su pareja, un rumano-holandés de 47 años y con antecedentes, por robar exclusivas botellas de vino. La pareja se robó 45 botellas de vino con valor estimado de 1.7 millones de dólares, poco más de 34 millones de pesos.

La Miss mexicana, exreina de belleza en 2016 y su pareja, un rumano-holandés fueron arrestados en Croacia por el robo de exclusivas botellas de vino en España, luego de una "persecución" de nueve meses por diversas partes de Europa, según el informe de la Policía Nacional de España.

#España detuvo a mexicana y a su pareja por robar 45 botellas de vino con un valor de 1.7 millones de dólares. Se trataría de la mujer coronada como "Miss Estado de México en 2016”. 😶 pic.twitter.com/YdRjfY7ix9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2022

Mexicana y su pareja se roban exclusivas botellas de vino en restaurante de España

En su comunicado, la Policía Nacional española, señala que 45 botellas de vino por un valor total de 1.65 millones de euros, incluidos una cosecha "única" del siglo XIX por valor de 310 mil euros, fueron robados del hotel-restaurante "Atrio", ubicado en la ciudad de Cáceres en España.

Las exclusivas botellas de vino fueron sustraídas en un robo meticulosamente planeado y que se efectuó en los sótanos del famoso hotel-restaurante.

Investigadores españoles creen que la Miss mexicana, mujer de 29 años, fue quien distrajo a los meseros del "Atrio", al pedir servicio a la habitación del hotel-restaurante (que cuenta con una estrella Michelin), después de que su cocina había cerrado.

Mientras tanto, su cómplice de 47 años, se fue hasta la bodega, la abrió con una llave maestra que había robado durante una visita anterior al "Atrio" y llenó tres mochilas con las exclusivas botellas de vino, envolviéndolas en toallas de la habitación del hotel para protegerlas.

🚩Así cometieron el robo, y huyeron del lugar, los dos presuntos autores del robo de vino en el restaurante #Atrio de #Cáceres



Una de las botellas data del año 1806 y está valorada en 310.000 euros, siendo un ejemplar único en el mundo pic.twitter.com/L30oUXehVe — Policía Nacional (@policia) July 20, 2022

Cámaras de seguridad captaron la huida de mexicana y su pareja que robaron lujosas botellas de vino

Al siguiente día, cámaras del circuito cerrado de televisión del hotel, captaron a la pareja, que se había registrado con documentos de identidad suizos falsos, y que se había ido a pie a las 5:30 de la mañana (hora local), sin dejar ningún rastro de su presencia en el hotel, hecho por el que la policía de España, creyó que se trataba de un banda organizada estaba detrás del atraco.

Cabe señalar que los dos sospechosos habían visitado el "Atrio" en tres ocasiones antes de efectuar el robo y como muchos de los clientes, habían visitado la bodega de las botellas de vino.

Entre las exclusivas botellas de vino que fueron robadas, se destaca la botella del prestigioso Burdeos francés "Chateau d'Yquem" del año de 1806, que tiene un valor "incalculable", según el sommelier José Polo, copropietario de el "Atrio".

José Polo, sommelier:

Esa botella era parte de mi historia personal, casi parte mía, de la historia de Atrio, pero también de Cáceres, de sus ciudadanos, de los amantes del vino de todo el mundo.

La Miss mexicana y su pareja abandonaron España en cuestión de días y fueron perseguidos durante meses por toda Europa antes de ser identificados por los guardias fronterizos de Croacia, justo cuando cruzaban desde Montenegro.

La Policía Nacional española trabajó con sus homólogos de Países Bajos, Croacia y Rumania, así como con la Interpol, para atrapar a la pareja, que no ha sido identificada porque se encuentran a la espera de la extradición y la presentación de cargos formales.

Medios españoles señalan que las exclusivas botellas de vino no han sido recuperadas y que la investigación continúa.