En Sudáfrica, muere joven tras beber botella de licor en 2 minutos

Un joven falleció luego de beber una botella de licor de 700 mililitros en tan solo dos minutos, y todo por una apuesta para ganar 12 dólares (250 pesos mexicanos). El hecho ocurrió en un restaurante de la colonia Limpopo, en Sudáfrica.

El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se vio al joven tomándose una botella de licor, mientras la gente a su alrededor le aplaudió y ovacionó porque logró el reto.

El joven terminó con el reto, y de acuerdo con algunos testimonios recogidos por la prensa local, casi en seguida comenzó a presentar dolores y problemas de salud como mareos hasta desmayarse.

Los comensales que se encontraban en el restaurante de Sudáfrica pidieron ayuda a los números de emergencia y llamaron a la policía. Una ambulancia llegó al lugar para trasladar al joven a un hospital.

The South African Police Service has confirmed that a man has indeed died after consuming an entire bottle of #Jägermeister in under 5 minutes in Limpopo.



SAPS spokesperson Brigadier Mojaphelo says police are investigating an inquest docket over the incident.#TheLegalSA pic.twitter.com/xtnVg0MYU5 — The Legal SA (@TheLegalSA) July 12, 2022

El joven murió en el nosocomio y la policía de Sudáfrica informó que abrirán una investigación sobre el deceso del hombre.

“Se abrió un caso de investigación luego de un incidente de aparente abuso de alcohol que tuvo lugar en una de las tiendas de licores en el pueblo de Mashamba”, explicó el portavoz de la policía de Sudáfrica.

Los riesgos de consumir alcohol en exceso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el consumo de alcohol en exceso provoca el 5 por ciento de las muertes a nivel mundial.

La OMS indicó que se atribuye al alcohol el 28 por ciento de lesiones, como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal.

El 21 por ciento de los trastornos digestivos se deben al consumo excesivo de alcohol. El alcohol produce el 19 por ciento de enfermedades vasculares, infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones.

Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de botellas de licor.