Niño con discapacidad es “olvidado” en autobús escolar en España

Un niño de 11 años, con discapacidad intelectual y epilepsia, quedó dormido en el interior de un autobús escolar en Madrid, España, y ni la conductora de la unidad ni en la escuela notaron su ausencia.

Leo subió al autobús a las 9:35 horas, tiempo local, para que lo llevaran al Centro de Educación Especial Alfonso X el Sabio, en la zona de Leganés, el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, el pequeño durmió en uno de los últimos asientos.

¿Cómo quedó encerrado el menor en el autobús escolar?

El menor de edad viajaba en el interior con cuatro compañeros más, una supervisora y la conductora. Sin embargo, al terminar el recorrido, nadie notó que el menor no había descendido, por lo cual, el autobús terminó en las unidades de encierro de la empresa ubicadas en Alcorcón, a 10 kilómetros de distancia de su escuela.

El vehículo escolar quedó encerrado en las instalaciones de la empresa local Puesta del Sol. Cuando Leo despertó y notó que estaba solo, tocó el claxon del autobús. Un empleado le abrió la puerta y lo regañó, pensando que se había filtrado intencionalmente al camión.

El menor caminó por dos kilómetros hasta un supermercado, donde cerca de las 14:22 horas pidió a una trabajadora que le permitiera usar el baño. Posteriormente, el menor le preguntó por indicaciones para ir a su escuela. Ante ello, la mujer llamó a la policía.

Los agentes se contactaron con el padre de Leo y le informaron que su hijo apareció “deambulando y desorientado por la calle”, aseguró el periódico local El Mundo.

Personal de la escuela dijo que Leo no subió al autobús

Cuando los padres solicitaron explicaciones al personal de la escuela, la supervisora mencionó en un inicio que Leo no había subido al autobús escolar. Cuando la madre del menor dijo que ella misma lo había subido a la unidad, la trabajadora cambió su versión y señaló que a medio día llamó a sus padres para preguntar por el niño, ya que no recordaba dejarlo en la escuela.

El menor de edad toma medicamentos que le provocan somnolencia, incluso el personal del centro educativo tiene conocimiento de ello, aseguró la madre a medios locales. Las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid ya investigan el caso.

