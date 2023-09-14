La Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un presunto delincuente que estaba incluido en la lista de “Los 10 más buscados en Europa", esto tras presuntamente haber cometido un asesinato en México.

Manuel Herrero Muñoz es investigado, junto con otra persona, por aparentemente haber agredido a una persona con un cuchillo, causándole lesiones en el cuello y traumatismo cervical y torácico. Posteriormente, ambos introdujeron el cuerpo de la víctima en un bidón de combustible, el cual rellenaron de cemento y ocultaron en una bodega.

Por estos hechos, que presuntamente se cometieron en 2012, autoridades mexicanas solicitaron una pena de hasta 35 años, pero el nacido en Valladolid, en 1989, escapó del país.

Permaneció ocultó y cambió aspecto físico en España

La Policía Nacional de España reveló que Manuel Herrero llevaba oculto tres años en el país, donde constantemente cambiaba de residencia ayudado por amigos y familiares para evitar su detención y eventual extradición. Además, cambió radicalmente su aspecto físico, dificultando su reconocimiento.

🚨 Detenido en #Madrid uno de “Los 10 más buscados” en España por un asesinato cometido en #México



❌Cometió presuntamente un asesinato en 2012



👮‍♀👮 Con este arresto ya son 5⃣ los fugitivos detenidos de la lista de “los 10 más buscados” pic.twitter.com/2zhuj3mFpS — Policía Nacional (@policia) September 13, 2023

Por este motivo, añadió que las investigaciones y acciones de vigilancia se centraron en su familia y amigos, colaborando con corporaciones locales donde fue visto por poco tiempo durante los últimos meses.

De acuerdo con la institución, la presión mediática y el cerco policial en su contra fue mermando sus esperanzas de permanecer prófugo, motivo por el que se entregó para ser arrestado por los agentes y posteriormente puesto a disposición judicial, donde deberá responder a la acusación de homicidio contra una víctima mexicana.

Era de los 10 más buscados en España

Manuel Herrero Muñoz, según la Policía Nacional de España, fue incluido en la lista de “Los 10 más buscados”, así como en la Europe´s Most Wanted Fugitives de Europol. Esto con el fin de reducir sus probabilidades de huir o trasladarse a otros países del continente.

"Le constaba en vigor una reclamación judicial, y estaba considerado de máximo interés por las autoridades mexicanas", concluyó la Policía Nacional de España.