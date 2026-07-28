¿Lava en CDMX? Especialistas ubican las alcaldías a las que afectaría el volcán Popocatépetl si tuviera una erupción masiva

Cada vez que el volcán Popocatépetl incrementa su actividad surge la misma pregunta: ¿si hace erupción la lava podría llegar hasta la Ciudad de México? La respuesta de los especialistas es tranquilizadora, aunque no significa que la capital esté completamente libre de riesgos.

De acuerdo con los mapas de peligro elaborados por expertos de la UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un escenario de lava alcanzando la CDMX es prácticamente imposible por la distancia y la geografía que rodean al volcán. Sin embargo, una erupción de gran magnitud sí podría provocar otros efectos en la capital, principalmente la caída de ceniza.

¿La lava del Popocatépetl podría llegar a la Ciudad de México?

Los especialistas explican que la lava del Popocatépetl avanza lentamente, generalmente a velocidades cercanas a los 2 kilómetros por hora, y permanece confinada a las laderas del volcán. Para que ocurriera un derrame de grandes dimensiones, primero tendría que llenarse completamente el cráter y después desbordarse, un escenario contemplado en los mapas de peligro, pero limitado a las zonas cercanas al cráter.

En otras palabras, la Ciudad de México no está dentro del área donde se espera el impacto de flujos de lava, incluso en escenarios eruptivos mayores.

¿Qué alcaldías de CDMX serían las más afectadas por una gran erupción?

Si el Popocatépetl registrara una erupción masiva, el principal efecto para la capital sería la caída de ceniza, cuyo alcance depende de la intensidad de la erupción y, sobre todo, de la dirección del viento.

Las alcaldías del sur y oriente de la Ciudad de México suelen ser las más expuestas cuando la pluma volcánica se dirige hacia la capital. Entre ellas destacan:



Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Tlalpan

Iztapalapa

Coyoacán (en algunos escenarios)

En condiciones meteorológicas favorables para la dispersión, la ceniza incluso puede extenderse a otras zonas de la ciudad y del Valle de México.

¿Qué peligros sí representa una gran erupción del Popocatépetl?

Los mapas de peligro del Cenapred y la UNAM identifican distintos fenómenos asociados a una erupción, entre ellos:



Caída de ceniza.

Fragmentos balísticos.

Flujos y oleadas piroclásticas.

Lahares (corrientes de lodo y escombros).

Avalanchas.

Derrames de lava.

Sin embargo, los fenómenos más destructivos, como los flujos piroclásticos y la lava, afectarían principalmente a las comunidades cercanas al volcán, mientras que la Ciudad de México enfrentaría sobre todo problemas derivados de la ceniza, como reducción de visibilidad, afectaciones respiratorias, contaminación del agua y daños menores a infraestructura y vehículos.

¿Qué recomiendan las autoridades si cae ceniza del Popocatépetl?

El Cenapred recomienda mantenerse informado únicamente por fuentes oficiales y evitar difundir rumores.

En caso de caída de ceniza, también aconseja:

