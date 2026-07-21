Espías de Cuba en México: Un informe de Estados Unidos expone las operaciones de la dictadura

El Departamento de Estado de Estados Unidos sacó a la luz un informe de inteligencia de más de 100 páginas titulado “Cuba: La capital del comunismo del siglo 21", en el que desglosa décadas de operaciones encubiertas, penetración política y actos de subversión orquestados por el régimen de Cuba en suelo estadounidense.

El documento, impulsado bajo la administración del presidente Donald Trump, sostiene que la isla opera como el punto neurálgico de una coalición geopolítica respaldada por China, Rusia e Irán.

De acuerdo con el expediente oficial de la diplomacia estadounidense, la dictadura cubana desarrolló un modelo de guerra de desgaste diseñado específicamente para enfrentar a la sociedad norteamericana consigo misma, valiéndose del espionaje, la desinformación y el reclutamiento de agentes encubiertos.

Mandaron agentes dobles

Uno de los apartados más reveladores del informe aborda la penetración histórica de los servicios de inteligencia de La Habana dentro de las propias agencias de seguridad de Washington. El Departamento de Estado detalla que la red de contraespionaje de la isla logró neutralizar los esfuerzos estadounidenses durante décadas tras episodios clave de la Guerra Fría.

“Prácticamente todos los espías que la CIA había reclutado en Cuba desde la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 habían sido, en realidad, agentes dobles al servicio de La Habana”, cita textualmente el informe en sus páginas 28 y 29.El documento añade que desde la célebre Conferencia Tricontinental de 1966, convocada por Fidel Castro, el régimen utilizó plataformas internacionales y organizaciones fachada para exportar su ideología e infiltrar movimientos dentro de Estados Unidos. Para la Casa Blanca, Cuba sirve hoy como el nexo donde convergen las ambiciones estratégicas de Moscú, Pekín y Teherán.

En México: Espías rusos disfrazados de diplomáticos

El informe detalla minuciosamente el papel de la región centro y norteamericana en el capítulo denominado “Anti-American Internationale”. En las páginas 90 y 91, el Departamento de Estado señala a México como un punto geográfico utilizado por los servicios de inteligencia del Kremlin para espiar a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, altos mandos de la inteligencia rusa operan en territorio mexicano camuflados como personal diplomático acreditado:

Fachada diplomática: Los funcionarios rusos utilizan la cobertura de embajadas y consulados en México para recopilar información estratégica de seguridad nacional sobre Estados Unidos.

Transferencia de tecnología: El informe asegura que agentes rusos gestionan el tráfico y la transferencia de datos y tecnología desde México, garantizando a Moscú acceso encubierto a información sensible.

Aunque la publicación no especifica fechas exactas sobre estas operaciones de infiltración en el país vecino, la Casa Blanca catalogó la situación como un problema directo de seguridad nacional. A pesar de que los gobiernos señalados argumentan que sus lazos responden a agendas de cooperación diplomática bilateral, la postura de Donald Trump anticipa un endurecimiento en las medidas de presión y sanciones contra las redes de influencia operativas en la región.

