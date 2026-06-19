Entre el capitalismo de Adam Smith y la miseria: El cínico cambio que Miguel Díaz-Canel propone en Cuba

"La realidad nos impone cambios urgentes"... Esta es apenas una de las frases que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, utilizó para acreditar los cambios en el modelo socialista que llevaron a la isla a la miseria. Lo que omite es que la urgencia comenzó hace más de medio siglo, cuando el régimen que hoy apenas sobrevive gracias a los obsequios de otros de su misma calaña, comenzó a amputar la fuerza laboral y a bloquear la iniciativa privada.

En el documento publicado, Díaz-Canel habla de incentivos para estimular y promover la apertura productiva, pero omite que su gobierno le arrebata el ganado y las cosechas a todo el pueblo, incluso al que califica como bueno. Habla de seguridad jurídica, pero calla que de todo el mundo, Cuba es la nación con el mayor número de presos políticos. Habla de atraer inversión, pero omite que su régimen satanizó hasta el hartazgo la figura del empresario. Habla de protección social, pero calla que ocho de cada 10 cubanos tienen dos opciones de vida: la pobreza o la pobreza extrema.

El dictador afirmó que por medio de consultas populares, debates y el uso de inteligencia artificial, el oficialismo se dio cuenta de que Cuba debía acercarse al modelo de producción de China y Vietnam, aunque las reformas que él mismo sugiere más bien parecen un cínico coqueteo con Adam Smith, el filósofo y economista escocés considerado el padre del capitalismo.

#Cuba aprueba reformas históricas ante crisis



El régimen de Miguel Díaz-Canel aprobó más de 175 medidas económicas que permitirán bancos privados, desarrollos inmobiliarios y la venta de empresas estatales a extranjeros, en el mayor giro en la isla desde 1959.



Aunque la… pic.twitter.com/OVG2fjDQM1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

El Parlamento Europeo frena el discurso del bloqueo estadounidense

Según Díaz-Canel, el estado catatónico en el que la revolución mantiene a la isla es culpa de Estados Unidos. Sin embargo, no dice que el Parlamento Europeo recién votó para suspender el diálogo con Cuba, mientras la dictadura no libere a los 1,300 presos políticos y detenga la represión sistemática en el país.

Las prioridades del régimen quedan en evidencia ante los testimonios de los propios habitantes de La Habana, como el de Sagrado Armando García, residente de la capital: "... Le preocupa más la propaganda... que el hecho real... le preocupa más que la gente sepa que la culpa la tiene el bloqueo, que preocuparse, ocuparse por los adultos mayores, estamos, no... yo soy de la opinión que no somos vulnerables, estamos desamparados...".

Si la regla de cambiar a quien no sirve fuera cierta, el Palacio de la Revolución estaría vacío

El documento firmado por el dictador cubano contempla corregir de inmediato lo que no funcione, incluso quitar del puesto a quien no cumpla con las exigencias, para darle paso a alguien mejor.

Si esto hubiera sido cierto, al terminar de redactarlo habría cerrado su oficina por fuera para salir para siempre del llamado Palacio de la Revolución. Así que creerle sería pensar que los leones prometieron volverse vegetarianos porque los triglicéridos los estaban matando, o contradecir aquello de que chango viejo... no aprende nuevos trucos.

