Uno más: Cuba enfrenta otro apagón a nivel nacional hoy por “causas desconocidas”

La isla de Cuba enfrenta un nuevo apagón de energía eléctrica a nivel nacional, hoy lunes 6 de julio de 2026, con lo cual más de 10 millones de personas no tienen luz en sus casas.

¿Qué causó el apagón masivo en Cuba hoy?

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), operador de energía en el país caribeño, informó del suceso, agregó que la causa es desconocida y que es investigada.

🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.



Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

Alrededor de dos tercios del país ya enfrentaban una falta de suministro eléctrico cuando sucedió el apagón más reciente de esta mañana.

Desde al menos octubre de 2024, Cuba ha enfrentado varios apagones de energía, derivados de falta de combustible y falta de refacciones para dar mantenimiento a sus plantas de energía eléctrica.