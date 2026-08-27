Siempre sí... Fiscalía de Sinaloa protege a esposa de excontralmirante tras denunciar que fue perseguida en Hermosillo

Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontralmirante Fernando N, denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que fue perseguida por una camioneta blanca mientras circulaba en Hermosillo.

La mujer señaló en redes sociales que aparentemente fue seguida por un vehículo sospechoso desde la zona residencial donde vive hasta la carretera Internacional Nogales-Hermosillo.

Gámez Grijalva dijo que cuando notó que era perseguida, comenzó a rebasar autos, la camioneta blanca descubrió que la mujer ya había notado su presencia y decidieron desviarse.

La esposa del excontralmirante dijo durante su video en redes sociales, que tenía miedo y que anteriormente ya había recibido amenazas, por lo que solicitó al gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, que le brindara protección.

Mónica Gámez Grijalva denuncia que fue seguida por sujetos desconocidos a bordo de una camioneta en calles de Hermosillo, Sonora.

La esposa de Fernando Farías Laguna pide protección para ella y su familia.pic.twitter.com/z4QuacyH6M pic.twitter.com/ahxKTvEnsc — Monica Garza (@monicagarzag) August 27, 2026

Sin embargo, la Fiscalía estatal ayer, publicó un comunicado en Facebook, en el cual mencionó que primero debía denunciar y luego analizarían si era necesario o no dar protección.

Tras conocer el caso, hoy presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, quien informó este jueves 27 de agosto que ya inició las acciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué protección recibió Mónica Gámez?

La FGJES determinó otorgarle medidas de protección, de acuerdo con los protocolos y disposiciones legales aplicables.

La dependencia no dio a conocer mayores detalles sobre las características de estas medidas, mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el supuesto seguimiento.

La denuncia ocurre el mismo día en que Fernando N fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con hidrocarburos.

El excontralmirante es investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Una jueza de control determinó procesarlo por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

La resolución se dio después de una audiencia que comenzó el miércoles y continuó este jueves tras un receso para definir su situación jurídica.