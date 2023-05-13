¿El fin del mundo? Revelan la fecha en que el Sol se ‘comerá' a la Tierra

Un aterrador momento fue descubierto por científicos de diversos centros de investigación de Estados Unidos al captar el momento en que una estrella terminó por tragarse a un planeta entero. Las imágenes sentaron un precedente insólito que revelaría el posible fin del mundo, en donde el Sol devoraría a la Tierra de un enorme mordisco.

La investigación se encontró a cargo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), la Universidad de Harvard, Caltech y otros centros del país norteamericano, que en conjunto lograron observar lo que parecía ser un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter siendo 'tragado' por su estrella.

El evento habría ocurrido en nuestra galaxia, a unos 12 mil años luz de distancia, cerca de la constelación de Aquila y tardó cerca de 10 días en expandirse y adquirir una tonalidad brillante que culminó en un estallido del astro y finalmente la extinción del astro.

Las imágenes además de ser impactantes han marcado un precedente para la humanidad, ya que este hecho habría sido protagonizado por una estrella, parecida al Sol, que llevaba cerca de mil millones de años hinchándose por la vejez y, finalmente, creció tanto que terminó por "comerse" al planeta. Un hecho que según los investigadores podría ocurrir en la Tierra.

Captan una estrella a punto de tragarse un planeta entero

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¿Cuándo el Sol se 'comerá' a la Tierra?

El estudio publicado en la revista Nature, indica que la Tierra podría correr con la misma suerte; sin embargo, para que ese hecho ocurra se estima que pasen aproximadamente 5 mil millones de años, periodo de tiempo en que el Sol se consuma y queme los planetas interiores del Sistema Solar, incluyendo en el que habitamos.

“Estamos viendo el futuro de la Tierra”, afirmó Kishalay De, uno de los científicos a cargo del estudio, quien añadió que si alguna otra civilización nos estuviera observando desde 10 mil años luz de distancia podría percibir como el Sol se come a la Tierra.

Kishalay De explicó que este hecho sería parecido a mirar cómo "el Sol brilla de repente al expulsar algo de material, luego forma polvo a su alrededor, antes de volver a ser lo que era”.

¿Por qué el Sol Podría "comerse" a la Tierra?

Los científicos explicaron que cuando una estrella se queda "sin combustible", o bien alcanza su vejez, se hincha hasta alcanzar un millón de veces su tamaño, original, atrayendo a sí cualquier materia que se encuentra a su paso, sin importar que se trate de un planeta entero.

El episodio logró descubrirse en una búsqueda de datos tomados por el Zwicky Transient Facility (ZTF), que funciona en el Observatorio Palomar de Caltech, en California. Cabe destacar que el ZTF es un observatorio que rastrea el cielo en busca de estrellas que cambian rápidamente de brillo, cuyo patrón podría indicar la presencia de supernovas.