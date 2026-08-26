Esta es la millonaria cantidad que pagará Meta por la demanda en su contra sobre uso de redes por menores

La empresa Meta Platforms aceptó pagar un máximo de 16,680 millones de dólares para resolver una serie de demandas promovidas por 29 estados de Estados Unidos, en las que se le acusaba de diseñar sus redes sociales Facebook e Instagram para generar adicción en niños y adolescentes, desinformar a los consumidores sobre su seguridad y recopilar indebidamente datos personales de menores.

El acuerdo se alcanzó durante un juicio en una corte federal del estado de California, lo que evitó la continuidad del proceso legal contra la compañía con sede en Menlo Park, California. Pese a llegar a este arreglo económico, la empresa negó haber incurrido en conductas ilegales.

Meta reaches settlement with states in landmark case claiming it intentionally designed addictive platforms that harmed young people's mental health. https://t.co/cApbWvG8QT pic.twitter.com/vBxUTKoqNC — CNN (@CNN) August 26, 2026

Estas son las nuevas medidas de protección a menores en plataformas

Como parte del compromiso legal, la compañía implementará nuevas salvaguardas operativas dirigidas a usuarios adolescentes en todo el territorio de Estados Unidos:

Límites de tiempo: Establecimiento de restricciones y límites de uso diario dentro de las plataformas.

Establecimiento de restricciones y límites de uso diario dentro de las plataformas. Bloqueos nocturnos: Interrupción del acceso y de notificaciones en horarios nocturnos para prevenir que los jóvenes pasen demasiado tiempo en redes.

Interrupción del acceso y de notificaciones en horarios nocturnos para prevenir que los jóvenes pasen demasiado tiempo en redes. Privacidad de datos: Modificaciones en los mecanismos de recolección de datos que se utilizaban para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa sin consentimiento de los padres previo.

No es la primera vez que la ley sanciona a Meta

El caso resuelto en California abordó reclamaciones por la violación de leyes de protección al consumidor en estados como Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, así como el incumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés).

Este resultado se suma a fallos recientes contra la tecnológica:

Nuevo México: En marzo, un jurado ordenó un pago de 375 millones de dólares tras determinar que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. En agosto, un juez sumó 567 millones de dólares por concepto de alteración del orden público.

En marzo, un jurado ordenó un pago de 375 millones de dólares tras determinar que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. En agosto, un juez sumó 567 millones de dólares por concepto de alteración del orden público. Casos individuales y educativos: En marzo, un jurado en Los Ángeles halló a la empresa responsable de causar depresión y ansiedad a una demandante individual, mientras que en un caso previo la compañía acordó pagar 27 millones de dólares al Distrito Escolar del Condado de Breathitt, en Kentucky.

A pesar de este acuerdo, Meta, Snapchat (de Snap), YouTube (de Alphabet) y TikTok (de ByteDance) continúan enfrentando miles de procesos judiciales impulsados por distritos escolares, gobiernos locales e individuos ante cortes federales y estatales de Estados Unidos.