Inicia juicio contra Meta: Acusan a sus redes de provocar adicción en niños y adolescentes

Inició en Estados Unidos el juicio contra Meta Platforms, luego de que varios estados acusaron a la empresa de haber desarrollado sus redes sociales para favorecer la adicción entre niños y adolescentes, lo que podría afectar su salud mental.

El proceso se lleva a cabo en una corte federal de California, donde los abogados de los estados involucrados presentaron sus argumentos iniciales ante un jurado integrado por ocho personas.

¿De qué se le acusa a Meta?

Las autoridades estatales sostienen que Meta diseñó sus plataformas con características destinadas a mantener a los menores conectados durante largos periodos, modelo que habría contribuido a problemas de salud mental entre jóvenes, incluyendo ansiedad, depresión y, en los casos más graves, pensamientos o conductas relacionadas con el suicidio.

Otra de las acusaciones señala que la compañía habría proporcionado información engañosa sobre los riesgos y la seguridad de sus plataformas.

El juicio también contempla un segundo conjunto de acusaciones presentado por los 29 estados, los cuales cuestionan la manera en que Meta habría recopilado y utilizado información personal perteneciente a menores mientras estos empleaban sus redes.

Meta rechaza todas las acusaciones

Meta rechaza las acusaciones y tiene previsto argumentar ante el jurado que ha realizado importantes esfuerzos para proteger a los menores dentro de sus plataformas.

La empresa sostiene que no hizo declaraciones falsas sobre la seguridad de sus servicios y que los estados tampoco han demostrado que sus habitantes hayan sufrido los daños que se le atribuyen.

Entre los posibles testigos se encuentran Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, testimonios que podrían ser relevantes para conocer cómo se toman las decisiones relacionadas con el funcionamiento y la seguridad de las plataformas.

El juicio podría prolongarse durante aproximadamente seis semanas, aunque se espera que se emita un veredicto de carácter consultivo, decisión definitiva que le corresponderá a la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers.