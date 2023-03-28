Bukele celebra primer año del estado de excepción en El Salvador

Ya se cumplió un año del estado de excepción en El Salvador, una medida extrema aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, para un problema extremo. Hasta ahora 65 mil personas han sido detenidas en la lucha contra la violencia generada por las pandillas.

Hoy cumplimos un año de Régimen de Excepción 🇸🇻



Today marks one year since we implemented the State of Exception 🇸🇻 pic.twitter.com/ijwhqMZokv — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 27, 2023

En donde había grafittis alusivos a la violencia de pandillas hoy hay murales, y la presencia del ejército está por todas las calles del país, donde hay más en elementos es en aquellos barrios que antes eran dominados por las pandillas y las fuerzas del orden ni siquiera se atrevían a entrar. Según testimonios de personas que habitan en esas zonas si han notado un cambio y a pesar de las restricciones de tránsito se sienten más seguros y libres.

Según el gobierno salvadoreño, el plan ha mostrado su efectividad con registrar 215 días sin que se registre ningún homicidio. El año pasado en un día como hoy ocurrieron 62 homicidios, y a un año a la distancia no se registró ningún asesinato en territorio salvadoreño.

El régimen de excepción se ha ampliado en 12 ocasiones y de acuerdo con declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro los pandilleros a quienes llamó "terroristas" tuvieron secuestrada a la nación centroamericana con 6 millones de habitantes por más de 25 años

Controversia ante organizaciones de Derechos Humanos

Organizaciones defensores de Derechos Humanos tanto en El Salvador como a nivel internacional han criticado la medida sobre todo en este momento en el que consideran que las restricciones que incluyen la suspensión de garantías constitucionales de la ciudadanía y de garantías de derechos humanos ya no son necesarias.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo

El gobierno salvadoreño invirtió en en complejo carcelario, el más grande de Latinoamerica con capacidad de albergar a 40 mil reos. Está ubicada al sureste de El Salvador en la localidad de Tecoluca, instalada en un terreno de 106 hectáreas, con 43 de ellas construidas, el mundo ha sido testigo del traslado de miles de reos. El mismo presidente Nayib Bukele ha sido el principal vocero de difundir las imágenes de los traslados de estos reos que descalzos, esposados, rapados y vestidos solamente con un pantalón corto blanco, llegan en filas a la Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT.

TECOLUCA, EL SALVADOR - MARCH 15: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - ‘PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENCY OF EL SALVADOR / HANDOUT’ - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The arrival of inmates belonging to the MS-13 and 18 gangs to the new prison ‘Terrorist Confinement Center’ (CECOT), in Tecoluca, 74 km southeast of San Salvador, on March 15, 2023. A second group of 2,000 alleged imprisoned gang members was transferred this Wednesday under strong security measures to the “largest prison in the Americas,” reported the president of El Salvador, Nayib Bukele, a few weeks after his “war” against these gangs complies. one year. The mega-prison, with a capacity for 40,000 prisoners, has a severe confinement regime that has been denounced by human rights organizations. (Photo by Press Secretary Of The Presidency Of El Salvador / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

Los custodios de los presos están todo el tiempo encapuchados y armados. El terreno está completamente protegido por rejas electrificadas y al ingresar, todos los reos pasan por un escaner para asegurarse que no meta nada a las instalaciones.