Hallan dos cuerpos envueltos en cobijas en Los Reyes La Paz, en el Estado de México

Los cuerpos de dos personas fueron abandonados en la colonia Lomas de San Sebastián, en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Edomex).

Autoridades despliegan operativo de seguridad en Lomas de San Sebastián

Vecinos de la zona dieron la alerta a las autoridades sobre el hallazgo de los cadáveres envueltos en cobijas.

Los cuerpos de las dos personas, un hombre y una mujer, estaban en un tramo de terracería en la calle 16 de Septiembre.

Fiscalía del Edomex inicia investigaciones tras el hallazgo de los cadáveres

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y el Ejército Mexicano llegaron al sitio para resguardar los cadáveres.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México levantaron los cuerpos y comenzaron las investigaciones.

