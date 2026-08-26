Se sujetó de hierbas: Resbala mujer a canal de aguas negras en Ecatepec
Joven de 23 años es rescatada tras caer en un canal de aguas negras en Ecatepec, Estado de México; vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia.
Una mujer resbaló en un canal de aguas negras en Ecatepec, en el Estado de México. El incidente sucedió en la colonia Alborada Jaltenco, del mencionado municipio.
Rescatan a joven de 23 años tras caer en canal de aguas negras en Ecatepec
La víctima, una joven de 23 años, recibió ayuda después de que cayera por el canal y se sujetara de algunas plantas en la zona. Gracias a ello, logró gritar para pedir auxilio.
Vecinos de la zona escucharon los gritos de la mujer y pidieron apoyo de personal de emergencias. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, así como del cuerpo de Bomberos, quienes usaron una escalera y cuerda para poder sacarla a la superficie.
Estado de salud de la víctima tras el rescate en el Estado de México
Después de ello, los paramédicos la evaluaron y determinaron que solo presentaba algunos raspones, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.