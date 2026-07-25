Lista de estados afectados por lluvias intensas; autoridades piden estar atentos

¡Saca el paraguas! La Secretaría de Seguridad y Protección Civil (CNPC) pide a la población estar atentos este sábado 25 de julio por pronóstico de lluvias intensas en varios estados de México. Consulta los estados afectados.

Lista de estados afectados por lluvias intensas este sábado

Esta tarde la CNPC, prevén precipitaciones en diversos estados del norte, noroeste, centro y sur del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias fuertes puntuales a muy fuertes en los siguientes estados:



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:



Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante las lluvias tan fuertes que se esperan, las autoridades piden a los habitantes de estados que viven cerca de ríos, arroyos, presas o zonas lacustres, a mantenerse atentos del aumento de sus niveles, además de identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales.

Envío de alertas ante huracanes o lluvias intensas

Ante una situación de emergencia como la de lluvias intensas, inundaciones o huracanes, los celulares podrán recibir mensajes de alerta con información clave para la población.

Los mensajes que se enviaran contaran con la siguiente información:



Tipo de emergencia, como lluvia intensa, inundación o ciclón tropical.

Nivel de gravedad del fenómeno.

Zona donde aplica la alerta.

Autoridad que emite el aviso.

Descripción del riesgo.

Recomendaciones de seguridad para la población.

Enlaces o información adicional cuando sea necesario.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que la alerta será enviada por región y se enviará de acuerdo a los polígonos de mayor riesgo.

Para huracanes, se prevé que la alerta solo se dispare en las celdas telefónicas de los municipios que estén en la trayectoria directa de impacto o con riesgo inminente de deslaves.