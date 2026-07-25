Lista de estados afectados por lluvias intensas; autoridades piden estar atentos
La Secretaría de Seguridad y Protección Civil pide a la población estar atentos por pronóstico de lluvias intensas; conoce la lista con los estados afectados.
¡Saca el paraguas! La Secretaría de Seguridad y Protección Civil (CNPC) pide a la población estar atentos este sábado 25 de julio por pronóstico de lluvias intensas en varios estados de México. Consulta los estados afectados.
Lista de estados afectados por lluvias intensas este sábado
Esta tarde la CNPC, prevén precipitaciones en diversos estados del norte, noroeste, centro y sur del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias fuertes puntuales a muy fuertes en los siguientes estados:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante las lluvias tan fuertes que se esperan, las autoridades piden a los habitantes de estados que viven cerca de ríos, arroyos, presas o zonas lacustres, a mantenerse atentos del aumento de sus niveles, además de identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales.
Envío de alertas ante huracanes o lluvias intensas
Ante una situación de emergencia como la de lluvias intensas, inundaciones o huracanes, los celulares podrán recibir mensajes de alerta con información clave para la población.
Los mensajes que se enviaran contaran con la siguiente información:
- Tipo de emergencia, como lluvia intensa, inundación o ciclón tropical.
- Nivel de gravedad del fenómeno.
- Zona donde aplica la alerta.
- Autoridad que emite el aviso.
- Descripción del riesgo.
- Recomendaciones de seguridad para la población.
- Enlaces o información adicional cuando sea necesario.
La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que la alerta será enviada por región y se enviará de acuerdo a los polígonos de mayor riesgo.
Para huracanes, se prevé que la alerta solo se dispare en las celdas telefónicas de los municipios que estén en la trayectoria directa de impacto o con riesgo inminente de deslaves.