¡El cielo también está triste! Estos son los estados de México donde se caerá el cielo con intensas lluvias esta segunda semana de julio

¿El cielo también está triste por la derrota de la Selección Mexicana? Esta segunda semana del 6 de julio al 10 de julio habrá mucha actividad de lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas en México.

¿A qué estados se les caerá el cielo y qué alertas dio la Comisión Nacional del Agua, Conagua?

Lluvias hoy lunes 6 de julio

Las condiciones del día marcan la salida de la onda tropical número 15, pero la humedad del mar dejará las lluvias en estos estados:



Lluvias muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes: Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Lluvias aisladas: Tabasco.

Pronóstico de tormentas para el martes 7 de julio

Para este día se junta una nueva onda tropical en el sureste y sistemas ciclónicos, lo que subirá el peligro de inundaciones:



Lluvias intensas: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Lluvias muy fuertes: Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo. Chubascos: Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Lluvias aisladas: Baja California Sur.

Estados donde va a llover el miércoles 8 de julio

Habrá tormentas severas en el pacífico y la parte oriente de México:



Lluvias intensas: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz.

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz. Lluvias muy fuertes: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes: Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Yucatán. Chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

Lluvias para el jueves 9 de julio

Hacia el cierre de la semana, el agua va a dejar tranquilas a algunas entidades del centro, aunque no se puede decir lo mismo del norte:

