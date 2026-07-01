Trayectoria de la tormenta tropical “Douglas”: estados de México que podrían verse afectados

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico continúa activa y este miércoles 1 de julio se confirmó la formación de la tormenta tropical “Douglas”, el cuarto sistema de la temporada de huracanes en México.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Douglas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la tormenta tropical que se ubica mil 960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, mientras que se desplaza hacia el norte a una velocidad cercana a los 11 kilómetros.

👉La depresión tropical Cuatro-E se intensificó a la #TormentaTropical #Douglas. Su centro se localiza a 1,960 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.

👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/TIkZQRthve — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

Cabe recordar que aunque el sistema ya alcanzó la categoría de tormenta, su ubicación y la ruta prevista indican que no representa peligro para el territorio nacional , por lo que no hay alertas ni avisos para las costas mexicanas.

¿Qué estados de México podrían verse afectados por la tormenta tropical "Douglas"?

"Douglas" se formó tras la intensificación de la depresión tropical Cuatro-E y se convirtió oficialmente en el cuarto ciclón tropical en lo que va de la temporada 2026.

La buena noticia es que, hasta el momento, ningún estado de México se verá afectado por la tormenta tropical "Douglas".

Los pronósticos indican que el sistema permanecerá mar adentro, muy alejado de las costas nacionales. Debido a su distancia y a la trayectoria que seguirá durante los próximos días, no se esperan lluvias, vientos fuertes ni oleaje elevado asociados a este ciclón en territorio mexicano.

Esta será la trayectoria de la tormenta "Douglas"

Los especialistas prevén que la tormenta tropical continúe avanzando hacia el norte durante este miércoles y el jueves. Posteriormente, durante la noche del 1 de julio y el resto de la semana, el sistema comenzará a girar gradualmente hacia el noroeste, alejándose aún más de México.

Además, el pronóstico señala que "Douglas" podría fortalecerse ligeramente, pero a partir del jueves iniciará un proceso de debilitamiento y se espera que el viernes evolucione a un ciclón postropical, perdiendo sus características de tormenta tropical.

