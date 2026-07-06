México vs Inglaterra EN VIVO hoy desde CDMX: Se calma la tormenta eléctrica en el estadio y se mantiene el partido para esta hora; ¿qué pasa en el Zócalo?

La emoción por la Copa del Mundo ya se vive en la capital. Los aficionados esperan el arranque del partido de octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y en Azteca Noticiaste llevamos la cobertura al moment. Siguel las últimas noticias de todo lo que pasa en la CDMX por el México vs Inglaterra EN VIVO: afectaciones viales, el clima, rutas de transporte, ubicación de pantallas y el ambiente que se respira en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y todos puntos clave.

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¿A qué hora se retrasó el México vs Inglaterra el domingo 5 de julio?

El juego de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para iniciar a las 18:00 horas de hoy domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Sin embargo, las condiciones del clima forzaron a que el juego se retrasara a las 19:00 horas, luego de que se activó el protocolo por tormenta eléctrica.

La transmisión del partido estará disponible en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca 7 en televisión abierta, así como en la app y el sitio oficial de Azteca Deportes.