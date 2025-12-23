Estados Unidos aumenta recompensa de autodeportación a 3 mil dólares

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido triplicar el monto: ahora ofrece una recompensa de salida de 3 mil dólares (53 mil 917 pesos) para los migrantes indocumentados que decidan dejar los Estados Unidos por su propia cuenta. Hasta hace poco, el incentivo era de mil dólares (17 mil 969 pesos), pero ante la meta de maximizar las expulsiones antes de que termine el año, la cifra subió para incentivar la "auto-deportación" .

La estrategia tiene una lógica financiera: es mucho más barato pagarle a alguien para que se vaya que financiar todo el proceso de arresto, juicio y custodia.

Según cifras de ICE, deportar a una persona de forma tradicional cuesta cerca de 17 mil dólares (305 mil 633 pesos), por lo que este bono representa una cantidad menor a lo que realmente les costaría deportar a una persona.

If you have no criminal record and no removal order, you may be a good candidate for self-deportation. pic.twitter.com/atYjYFthQe — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 9, 2025

Aplicación para autodeportarse en Estados Unidos

Para poder cobrar este dinero, los migrantes con deseos de salir del país estadounidense deben utilizar una nueva aplicación para teléfonos inteligentes llamada CBP Home . Esta plataforma es una versión remodelada de la antigua CBP One, pero ahora adaptada exclusivamente para rastrear y confirmar que las personas efectivamente están abandonando el territorio americano.

Además del cheque de 3 mil dólares, el gobierno está ofreciendo los siguientes puntos para quienes usen la app:



Vuelos gratuitos hacia sus países de origen.

Perdón de multas civiles por haber permanecido ilegalmente en el país.

Prioridad baja de arresto mientras demuestren que están organizando su viaje.

"Te encontraremos": La advertencia de Estados Unidos

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , envió un mensaje contundente a quienes piensan ignorar la oferta. Noem aclaró que este bono es una oportunidad temporal que vence el 31 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, el enfoque cambiará radicalmente hacia la búsqueda y captura masiva.

"Aquellos que no aprovechen este incentivo serán encontrados, arrestados y nunca podrán regresar a los Estados Unidos", sentenció Noem. El objetivo del gobierno es que la mayoría de los 1.9 millones de migrantes que el DHS asegura que se han ido este año, lo hagan de forma pacífica y "voluntaria" para evitar escenas de violencia en las calles.