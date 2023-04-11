Estados Unidos finaliza la emergencia sanitaria por Covid-19. Te decimos qué efectos tiene

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, informó la Casa Blanca.

La firma de Biden da luz verde a la normativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada entonces por los republicanos, el pasado 31 de enero.

La nueva ley da fin a las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia sanitaria, decretadas por el expresidente Donald Trump en 2020.

Ahora, con una tasa más baja de contagios, hospitalizaciones y muertes que al inicio de la crisis, se está viviendo con una normalidad parecida a la de antes. En parte, gracias a las medidas del gobierno, primero con Donald Trump y ahora con Joe Biden, que las ha ido extendiendo.

La emergencia sanitaria permitía al gobierno destinar fondos

Las medidas de emergencia sanitaria permitían al gobierno de Estados Unidos destinar fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir la pandemia, entre otras acciones.

"Podemos controlar y ganar al virus. De eso se trata el plan de rescate estadounidense. Y estoy decidido. Y eso es lo que espero que podamos hacer en el corto plazo", dijo el presidente Biden durante una conferencia de prensa.

En un principio, el Gobierno de Biden se opuso al entonces proyecto de ley, señalando que, de ser aprobado, crearía un "enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud de Estados Unidos"

La Casa Blanca había señalado a finales de enero su intención de dejar de considerar el Covid-19 una emergencia nacional para evitar este tipo de consecuencias perjudiciales.

El Congreso ya canceló los fondos por la emergencia sanitaria

El Congreso ya canceló los fondos de alivio por el Covid-19. Pero el gobierno de Estados Unidos aún se estaba haciendo cargo de algunos gastos médicos, como las vacunas o tratamientos. A partir de mayo la Casa Blanca ya no los gestionará.

Las vacunas ya no serán gratuitas

Ante esa medida, Pfizer ha asegurado que sus dosis de refuerzo costarán hasta 130 dólares. Y ya se preparan para hacer caja porque solo el 15 % de la población se ha puesto el refuerzo.

Los republicanos habían pedido que se pusiera fin a esta emergencia de forma inmediata, pero el gobierno dice que si se hace crearía un caos en todo el sistema de atención médica. La pandemia no ha terminado y ahora estamos en fase endémica.

Desde el inicio de la pandemia, más de un millón de personas han muerto en Estados Unidos por coronavirus.

El coronavirus sigue siendo una emergencia de salud pública

El coronavirus sigue siendo una emergencia de salud pública. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que la pandemia sigue siendo una amenaza. Y en las últimas semanas se ha registrado el número de muertes ha aumentado.

"Desde principios de diciembre, las muertes semanales reportadas han ido en aumento. En las últimas ocho semanas, más de 170,000 personas han perdido la vida por el Covid-19. Y esas son solo las muertes reportadas; sabemos que el número real es mucho mayor", detalló el Tedros Adhanom, director de la OMS.

7 millones de muertes en todo el mundo

Hace tres años, el organismo sanitario mundial declaró la emergencia por el Covid-19. Desde entonces se han contabilizado casi 7 millones de muertes en todo el mundo.