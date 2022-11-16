Tribunal de Estados Unidos declara ilegal el Título 42

Un Tribunal de Estados Unidos declaró ilegal el Título 42, la ley creada durante la administración de Donald Trump y retomada por el gobierno de Joe Biden, bajo la cual se expulsó a un millón de migrantes desde el año 2020 cuando empezó la pandemia de Covid-19.

Un juez federal determinó que el Título 42 era una norma arbitraria y violaba la ley reguladora federal. Con esto, los indocumentados que sean arrestados en la frontera deberán ser procesados en territorio de Estados Unidos bajo la ley de migración.

Es decir, las personas indocumentadas ya no podrán ser enviadas a México mientras se resuelve su solicitud de asilo político en Estados Unidos, sino que deberán quedarse en el país norteamericano.

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El título 42, que autorizaba a

los agentes de la patrulla fronteriza de los EEUU a deportar rápidamente a migrantes, ha sido revocado por el

juez estadounidense Emmet Sullivan.



1/2 pic.twitter.com/MbOdOmWvRH — Raymond K. Azar الله (@AzarVzla) November 15, 2022

El Titulo 42 fue creado por la administración del expresidente Donald Trump, con la cual otorga a las autoridades de Estados Unidos una capacidad más amplia para expulsar a los migrantes fuera del país debido a la pandemia de Covid-19.

La Administración de Joe Biden también utilizó el Título 42 para ayudar a frenar el aumento de la migración en la frontera.

¿Qué es el Título 42 de Estados Unidos?

El Título 42 prohibe la entrada a Estados Unidos a personas que la Oficina de Aduanas y protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) considera un potencial riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir medidas de control.

La política del Título 42 indica que las personas sujetas a la orden no serán retenidas en áreas de congregación para su procesamiento, y deberán ser expulsadas de inmediato del país, en la mayoría de los casos el proceso tarda solo unas horas.

Las expulsiones bajo el Título 42 no se basan en el estatus migratorio y se rastrean por separado de las acciones de aplicación de la ley de inmigración.