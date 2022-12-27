Estados Unidos mantendrá el Título 42 para expulsar migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que el Título 42 se mantenga vigente mientras se resuelven los recursos legales pendientes, con esta decisión, los migrantes podrán seguir siendo expulsados rápidamente del país.

El tribunal, en una votación de 5-4, accedió a la petición de un grupo de fiscales generales estatales republicanos de dejar en suspenso la decisión de un juez que invalidaba dicha orden de emergencia, conocida como Título 42, mientras estudia si éstos podrían intervenir para impugnar el fallo.

La decisión de la Corte Suprema representa una victoria para los estados liderados por republicanos, quienes solicitaron que se mantuviera el Título 42, pese a que el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba listo para levantar la medida.

El Título 42 se implementó en marzo de 2022, bajo el mandato de Donald Trump, para prohibir que los migrantes entraran a Estados Unidos bajo el argumento de prevenir contagios de Covid-19 en el país.

#ÚLTIMAHORA | Corte Suprema mantendrá el #Título42 en #EstadosUnidos.



Esto permite deportar a #migrantes de forma inmediata por considerarlos un potencial riesgo para la #salud. pic.twitter.com/TaLlEFRPXv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Desde entonces, miles de migrantes llevan meses esperando dentro de campamentos en México a la espera de que termine el Título 42 para poder solicitar asilo en el país norteamericano.

¿Qué ha pasado con el Título 42 en Estados Unidos?

El Título 42 entró en vigor en 2020 con el expresidente Donald Trump, supuestamente para evitar una mayor propagación de la pandemia de Covid-19.

El actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, mantuvo las restricciones durante más de un año después de asumir el cargo en 2021 a pesar de haber prometido alejarse de las estrictas políticas de inmigración adoptadas por Trump.

No obstante, Joe Biden solicitó el levantamiento del Título 42, pero los republicanos no han permitido que eso suceda.

El juez de distrito Emmet Sullivan de Washington, D.C., falló a favor de los inmigrantes el 15 de noviembre y dictaminó que el Título 42, que se ha utilizado para expulsar a cientos de miles de personas desde su creación, era ilegal, y dio de plazo al Gobierno hasta el 21 de diciembre para preparar el fin de la norma.

Descontentos con la decisión del tribunal inferior, un grupo de fiscales generales estatales republicanos trató de intervenir para seguir defendiendo la política en los tribunales. El 16 de diciembre, un tribunal federal de apelaciones les denegó la intervención y dejó en suspenso la orden de Sullivan, por lo que llevaron el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Que este martes ordenó mantener la medida de restricción contra migrantes en Estados Unidos.

