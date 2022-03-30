EU planea levantar el Título 42 que bloquea a solicitantes de asilo

Un funcionario de Estados Unidos (EU) informó que el gobierno planea poner fin a la orden conocida como Título 42, la cual bloquea a los solicitantes de asilo y otros migrantes en la frontera con México.

De acuerdo con la agencia Reuters, EU podría levantar el Título 42 el próximo 23 de mayo, aunque la decisión aún no se ha concretado, agregó la fuente.

La orden conocida como Título 42 fue impuesta en marzo de 2020 por el ex presidente de EU, Donald Trump, la cual prohibía el ingreso de solicitantes de asilo y migrantes bajo el argumento de frenar la propagación de Covid-19 en el país.

Desde su implementación, más de un millón de migrantes han sido detenidos o expulsados a México y otros países a las pocas horas de haber sido detenidos por autoridades fronterizas.

-Reportera: "¿Presidente, va a ampliar la vigencia del Título 42*?"

-Biden: "Tomaré una decisión pronto sobre ello".



*La Administración se acoge a esta norma para expulsar a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur por considerarlos un riesgo para la salud pública. pic.twitter.com/F7BA9mx8oG — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 30, 2022

Líderes demócratas, expertos médicos y la ONU pidieron a EU ponerle fin al Título 42, sin embargo, los republicanos pidieron que se quedara, pues aseguraron que retirarlo alentará a más migrantes a ingresar de manera ilegal a la nación norteamericana.

El funcionario dijo a laagencia Reruter que una fecha de vigencia para poner fin al Título 42 daría tiempo a las autoridades fronterizas de EU para organizar la nueva política.

¿Qué es la orden conocida como Título 42 en Estados Unidos?

El Título 42 prohibe la entrada a EU a personas que la Oficina de Aduanas y protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) considera un potencial riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir medidas de control.

La política del Título 42 indica que las personas sujetas a la orden no serán retenidas en áreas de congregación para su procesamiento, y deberán ser expulsadas de inmediato del país, en la mayoría de los casos el proceso tarda solo unas horas.

Las expulsiones bajo el Título 42 no se basan en el estatus migratorio y se rastrean por separado de las acciones de aplicación de la ley de inmigración.

