EUA sanciona a Rusia por ciberataques; expulsa diplomáticos

Estados Unidos anunció una amplia gama de sanciones contra Rusia por la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, el ciberhackeo, el acoso a Ucrania y otros actos "maliciosos", además puso en la lista negra a empresas e incluso expulsó a 10 diplomáticos rusos y aplicó límites al mercado de deuda soberana rusa.

Los miembros pertenecen a la misión diplomática rusa en Washington, incluidos integrantes de los servicios de Inteligencia.

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La Casa Blanca acusó formalmente al Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) de haber "perpetrado" el ciberataque masivo que comenzó presuntamente en 2019 y penetró en los sistemas del gobierno de Estados Unidos y grandes compañías mediante un programa de la empresa SolarWinds.

Otras sanciones al gobierno Ruso

Joe Biden emitió un decreto donde autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a cualquier sector de la economía rusa y lo usará para restringir la capacidad de Rusia de emitir deuda soberana, con el fin de castigar a Moscú por interferir en las elecciones presidenciales de 2020.

Además, el presidente de Estados Unidos prohibió a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos, denominados en rublos desde el 14 de junio.

Mientras que los bancos estadounidenses tienen prohibido participar en el mercado primario de bonos soberanos no denominados en rublos desde 2019.

Otro sanción aplicable fue que el Departamento del Tesoro también incluyó en la lista negra a 32 entidades e individuos que, según dijo, han llevado a cabo un intento dirigidos por el gobierno ruso para influir en las elecciones presidenciales de 2020 y otros "actos de desinformación e interferencia".

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que, a pesar de las sanciones, no quiere seguir en una "trayectoria negativa" con Rusia, por lo que Biden ha propuesto a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que mantengan pronto una cumbre bilateral en un tercer país.

Respuesta de Rusia

Rusia negó haberse inmiscuido en las elecciones estadounidenses o de haber realizado ciberataques a SolarWinds Corp para penetrar en las redes del gobierno de Estados Unidos o haber utilizado un agente nervioso para envenenar al opositor Kremlin Alexei Vavalny.

El Kremlin había dicho, antes del decreto, que respondía de la misma manera a cualquier sanción y advirtió que las nuevas medidas estadounidenses reducirían las posibilidades de que se celebrara una cumbre entre Biden y su par ruso, Vladimir Putin.

