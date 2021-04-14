Putin recibe segunda dosis de vacuna contra Covid-19

El presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y aprovechó para hacer un llamado a los habitantes de su país para que sigan su ejemplo y también se vacunen.

"Quiero informar que ahora mismo, antes de entrar en esta sala, también he recibido la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Espero que todo esté bien. Ni siquiera eso espero, estoy seguro de ello", declaró Putin durante una reunión de la Sociedad Geográfica Rusa, se acuerdo con la agencia rusa de noticias TASS.

El presidente de Rusia no dio más detalles sobre la segunda dosis de la vacuna pero dejó en claro que está seguro de que no tendrá reacción adversa al biológico.

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La primera dosis contra Covid-19 fue aplicada al presidente de Rusia, de 68 años, el pasado 23 de marzo, pero no se informó qué biológico le fue inyectado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en aquella ocasión que el tipo de vacuna utilizada no sería revelado, pero sí refirió que será una de las tres vacunas rusas que han sido aprobadas en el país: Sputnik V, EpiVacCorona o CoviVac.

"Deliberadamente no diremos qué tipo de vacuna tomará el presidente, mientras hacemos notar que las tres vacunas rusas son absolutamente confiables y efectivas", declaró entonces Peskov.

En esta ocasión, la aplicación de la segunda dosis al mandatario fue aplicada en privado, un hecho que ya había sido advertido por representantes de su gobierno mientras el plan de vacunación continúa en ese país.

"Putin fue vacunado contra el coronavirus. Se siente bien. Mañana tendrá una jornada de trabajo completa", afirmó Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias rusa Ria-Novosti.

Putin receives second shot of Russian COVID-19 vaccine: Interfax https://t.co/9KozTF4q5X — Federico Kukso (@fedkukso) April 14, 2021

Rusia no ha solicitado a Europa aprobación de Sputnik V

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró que aún no recibe una solicitud del desarrollador de la vacuna rusa Sputnik V para estudiar una posible licencia para su uso en la Unión Europea.

De acuerdo con información de agencias de noticias europeas, EMA advirtió que sólo la respaldara cuando “se demuestre que sus beneficios generales superan sus riesgos”.

Se informó que "la vacuna rusa se encuentra ahora bajo revisión continua”, lo que supone un análisis en tiempo real de los datos compartidos por el desarrollador, pero este proceso, destinado a acelerar en el futuro el estudio de una posible licencia de uso condicional, “no reduce los requisitos para la aprobación”.

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