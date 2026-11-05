¡Que no te multen en Edomex! Si estás pensando en tramitar tu licencia de conducir, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementó Unidades Móviles en distintos municipios para tramitarlo de forma rápida y sencilla.

Te compartimos la ubicación exacta y los horarios clave para acudir a los módulos para tramitarla.

¿Dónde estarán las unidades móviles para la licencia de conducir en Edomex? Ubicación exacta

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 7 de noviembre 2026; esta es su ubicación exacta.

Lerma - Plaza Juárez No. 1, Centro C.P. 5200, Lerma. Frente al Palacio Municipal.

- Plaza Juárez No. 1, Centro C.P. 5200, Lerma. Frente al Palacio Municipal. Villa de Allende - Calle Miguel Hidalgo Sur s/n, Col. Centro, C.P. 5100, Villa Allende. Plaza Allende frente al Palacio Municipal.

- Calle Miguel Hidalgo Sur s/n, Col. Centro, C.P. 5100, Villa Allende. Plaza Allende frente al Palacio Municipal. Zumpango - Calle Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55600, Zumpango. Frente al Palacio Nacional.

Unidades Móviles disponibles en Edomex hasta el 6 de noviembre

Tlalmanalco - Prolongación Soledad Esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo, C.P. 56700, Tlalmanakci, Edomex.

- Prolongación Soledad Esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo, C.P. 56700, Tlalmanakci, Edomex. Amecameca - Plaza de la Constitución s/n, col. Centrol, C.P. 56300. Amecameca. Frente al Palacio Municipal.

- Plaza de la Constitución s/n, col. Centrol, C.P. 56300. Amecameca. Frente al Palacio Municipal. Chimalhuacán - Calle 16 de Septiembre 11, Col. Cabecera Municipal, C.P. 56330, Chimalhuacán, Edomex.

Horarios de atención y tiempo de entegra en Unidades Móviles de Edomex

El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en noviembre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.

Para el fin de semana, el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados, ya que el domingo no hay servicio.

¿Cuánto tiempo tardan en entregar la licencia de conducir en Edomex?

La entrega de la licencia de conducir en las Unidades Móviles del Estado de México se realiza el mismo día; sin embargo, debes esperar entre 15 a 30 minutos después de realizar el tramite, pasar por la captura de datos y la toma de fotografía.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir por primera vez en Edomex?

A preparar tu cartera. El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.