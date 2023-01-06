Estadounidenses conmemoran segundo aniversario de asalto al Capitolio

Este 6 de enero se conmemora el segundo aniversario del asalto al Capitolio en Estados Unidos, por lo que representantes estadounidenses en la Cámara de Representantes guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las cinco víctimas mortales de ese día.

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi estuvieron en la ceremonia del segundo aniversario en los escalones del Capitolio junto a algunas de las familias de las víctimas.

Un pequeño grupo de manifestantes se instaló frente a la Corte Suprema por el segundo aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos por partidarios del ex presidente Donald Trump.

El jefe de la Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo esta semana que la fuerza está preparada para cualquier posible ataque futuro contra el Congreso.

|Reuters

Un panel bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque dijo el mes pasado que Trump debería enfrentar cargos penales por su papel en desencadenar el asedio mortal.

Biden encabeza ceremonia para conmemorar el ataque al Capitolio

El presidente estadounidense Joe Biden encabezó una ceremonia que marca dos años desde el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en la Sala este de la Casa Blanca en Washington.

Biden entregó medallas a 14 oficiales que mostraron su valor el día del ataque y recordó uno por uno a los muertos que dejó el asalto al Capitolio.

¿Qué es lo que pasó en el Capitolio?

El 6 de enero de 2021, los legisladores y el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, se disponían a certificar su derrota ante el demócrata Joe Biden, un grupo de simpatizantes de Trump ingresó de manera violenta al Capitolio.

Lo que siguió fueron varias horas de caos y enfrentamientos entre los policías del Capitolio y los atacantes.

Como resultado del asalto al Capitolio, cinco personas murieron y más de 140 policías resultaron heridos hace dos años.

