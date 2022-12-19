Congreso de EU recomienda acusar a Trump de insurrección y obstrucción

Una Comisión del Congreso de Estados Unidos (Cámara de Representantes de EU), ha solicitado a los fiscales federales que acusen a Donald Trump de insurrección y obstrucción por "su papel" tras desencadenar el asalto al Capitolio estadunidense ocurrido el 6 de enero del año 2021.

El panel selecto del Congreso, actualmente liderado por los demócratas, solicita al Departamento de Justicia de EU que presente cargos contra elexpresidente republicano, incluyendo obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar a Estados Unidos, además de insurrección.

La Comisión de Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha pasado 18 meses investigando el intento sin precedentes de impedir la transferencia pacífica del poder por parte de miles de partidarios de Trump, inspirados por sus falsas afirmaciones de que su derrota electoral en el año 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden, fue el resultado de un fraude generalizado.

El trabajo del comité selecto forma parte de una serie de una serie de investigaciones acerca de los disturbios. Cinco personas, entre ellas un agente de policía, murieron durante o poco después del incidente y más de 140 policías resultaron heridos, además de que el Capitolio sufrió daños millonarios.

Liz Cheney, una de las dos republicanas en el comité, señala que: "Entre lo más vergonzoso de los hallazgos de este comité fue que el presidente Trump se sentó en el comedor fuera de la Oficina Oval, viendo por televisión el violento disturbio en el Capitolio".

"To cast a vote in the United States is an act of faith and hope... That faith in our system is the foundation of American democracy. If the faith is broken, so is our democracy. Donald Trump broke that faith. He lost the 2020 election and knew it."

-Chair @BennieGThompson — January 6th Committee (@January6thCmte) December 19, 2022

Trump está cada vez más cerca del banquillo por asalto al Capitolio

Bennie Thompson, representante y presidente del comité selecto señala que: "Si queremos sobrevivir como una país de leyes y democracia, esto no puede volver a suceder". Thompson también criticó al expresidente por socavar la fe en el sistema democrático: "Si la fe está rota, también lo está nuestra democracia. Donald Trump rompió esa fe".

Aunque la petición no es vinculante, podría presionar a los fiscales que están investigando a Trump para que actúen sobre el caso. Cabe señalar que Trump ya inició una campaña para conseguir ser el candidato republicano a la Casa Blanca para las elecciones del 2024.

Trump ha tachado de motivaciones políticas las numerosas investigaciones a las que se enfrenta y acusa que el comité del 6 de enero, dominado por los demócratas, es parcial contra él.

Cabe recordar que un jurado ha declarado a los miembros de la milicia derechista "Oath Keepers", culpables de sedición por su papel en el ataque al Capitolio y un abogado especial, Jack Smith, está dirigiendo las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota y por haber sacado documentos clasificados de la Casa Blanca.