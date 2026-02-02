Autos fantasma en Michoacán: La estafa de una financiera a 250 familias en Michoacán

El sueño de tener auto propio se convirtió en una deuda impagable y sin vehículo. Más de 250 personas en Michoacán han levantado la voz para denunciar una presunta estafa masiva orquestada por la agencia de autofinanciamiento identificada como Mobility Solutions.

El modus operandi era seductor: facilidades de crédito y promesas de entrega rápida. Pero la realidad, según las víctimas que abarrotaron la Fiscalía General del Estado, fue una trampa diseñada para despojarlos de su patrimonio.

Estafa en Michoacán: “Deposité 107 mil pesos y nada”

Los testimonios revelan montos escalofriantes. Antonio Magaña, uno de los afectados, narró cómo confió sus ahorros creyendo en la palabra de la empresa.

“Se supone que se tenía que entregar el 51% del valor para que te dieran el auto... Yo hice el contrato el 15 de diciembre y deposité en el banco casi 107 mil pesos”, explicó Antonio. A la fecha, no tiene ni el dinero ni el coche, ni una llamada de respuesta.

Denuncian presunto fraude de financiera automotriz 🚨



En Morelia, #Michoacán, más de 250 personas acusan a la agencia de autofinanciamiento Mobility Solution de haberlas engañado con la promesa de un vehículo. Tras invertir sus ahorros, hoy no tienen auto ni respuestas.



Las… pic.twitter.com/z4wkYYHI1N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

La manipulación: “Tú no dejes de pagar”

No solo pedían el enganche. A víctimas como Yuritzi Nieves las mantuvieron “enganchadas” con mentiras para que siguieran soltando dinero mes con mes, bajo la excusa de que el auto estaba en “preparación”.

“Me decían que querían entregar el equipo al 100... que había muchas entregas y que yo no dejara de pagar. La hice en línea, pero ahora te mandan un código y no pasa de ahí", denunció Yuritzi.

Fiscalía de Michoacán: Saturada y exigencia de justicia

La magnitud del fraude ha colapsado los canales de denuncia. Los afectados señalan que el sistema en línea está saturado, por lo que tuvieron que acudir presencialmente con su abogado, Omar García, para exigir una solución masiva.

“Optan por una mediación o hay una manera de arreglarlo, qué mejor que de una vez arreglen por todas las víctimas”, señaló el defensor legal.

Mientras la Fiscalía de Michoacán asegura que ya atiende los casos, 250 familias michoacanas viven en la incertidumbre, esperando recuperar el dinero que invirtieron en una promesa sobre ruedas que nunca llegó.

