Inseguridad

Notas
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¿Qué hacía un dron que ingresó por EU volando sobre México? Autoridades explican la razón
El dron fue detectado volando Tijuana, en el estado de Baja California, al norte de México; el hombre que presuntamente lo controlaba fue detenido.
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Noche de violencia en Apatzingán: Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja tres agentes heridos
Un enfrentamiento en Apatzingán entre la Guardia Civil y civiles armados dejó tres policías heridos; además, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Ferrocarril.
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Salió de dejar a su hijo en la escuela y ya no volvió a casa: Asesinan a maestra en Escuinapa, Sinaloa
Una maestra de preescolar fue asesinada en Escuinapa, Sinaloa, cuando regresaba a casa tras dejar a su hijo en la escuela; esto es lo que se sabe del caso.
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¡A plena luz del día! Sujetos intentan asaltar a mujer con bebé en brazos en Cuautitlán
Un video captó el momento en que dos hombres intentaron asaltar a una mujer con su bebé en La Alborada, Cuautitlán. Vecinos exigen seguridad en la zona.
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Localizan muerto a elemento de la Guardia Nacional en antigua estación de Atequiza, Jalisco
Un elemento de la Guardia Nacional fue localizado sin vida en las vías de Atequiza, Jalisco; autoridades investigan si fue arrollado por un tren y cómo ocurrió.
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Persecución de 3 ladrones termina en el Metro de la CDMX
El seguimiento con cámaras permitió ubicar a los sospechosos cuando intentaban escapar por el Metro de la CDMX