¿Oferta irresistible? 5 señales que podrían revelar una estafa por internet

Antes de aprovechar una oferta, es importante verificar que el sitio, vendedor y precio sean confiables. Conoce cuáles son las señales que pueden ayudarte a detectar una posible estafa por internet y perder tu dinero.

¿Es una oferta o es una estafa? Así operan los estafadores

Los delincuentes publican por medio de periódicos o internet anuncios de supuestas empresas conocidas, en los que ofrecen venta de vehículos, obras de arte u otro tipo de artículos a precios muy baratos.

Una vez las personas interesadas contactan a los delincuentes para tener más información de la oferta o comprar, les piden una transferencia bancaria a una cuenta CLABE y al nombre de la supuesta empresa.

Una vez que los interesados mandan el dinero, el usuario se da cuenta de que nada era verdad, perdiendo su dinero de manera inmediata.

5 señales que podrían indicar una posible estafa

¿Cómo actúan los estafadores? Envió mensajes o llamadas con enlaces falsos. Clonación de tarjetas o duplicación de tu SIM. QR falsos que roban tu información. Suplantación de identidad con tu voz o imagen. "Famosos" promoviendo falsas inversiones. Préstamos exprés con intereses imposibles de pagar.

¿Cómo no caer en estafas por internet?

Debido a las estafas que se han reportado en los últimos meses, la Condusef hace un llamado para prevenir y evitar que sean víctimas de esta estafa; les recuerda tener presente, al momento de realizar una transferencia electrónica, lo siguiente:

Si vas a comprar artículos que se venden por internet, asegúrate de preguntar directamente a la empresa o compañía si es verdad que son los que realizan la venta.

Consultar a la referida empresa si el pago se puede realizar directamente en su domicilio sin necesidad de mandar una transferencia.

De ser posible, obtén un documento que ampare la operación de compraventa de los artículos de tu interés antes de hacer el pago.

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude?

Si lamentablemente fuiste víctima de fraude en México, se puede denunciar ante el Ministerio Público, así como llamar al “088” de la Guarda Nacional; sin embargo, la última opción solo es para realizar el reporte.

Mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió la página “Portal de Fraudes Financieros”, en el que se pueden denunciar teléfonos, sitios web, redes sociales y correos electrónicos.