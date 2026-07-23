¿Te ofrecen tenis con descuento en redes sociales? Así es cómo los delincuentes podrían dejarte sin dinero en la compra de equipo deportivo

No caigas en trampas. La Policía Cibernética emitió una alerta por aumenta de fraude en la venta de equipos deportivos en la Ciudad de México, en el que los delincuentes podrían dejar a las víctimas sin dinero o robar sus datos personales y bancarios. Este es el modus operandi de estas estafas.

¿Cómo son los fraudes de equipo deportivo en redes sociales?

Si viste una oferta "irresistible" de tenis de marca en redes sociales, piénsalo dos veces antes de dar clic en "comprar", pues esta simple acción podría dejarte sin dinero y sin tus datos personales; te compartimos las modalidades de fraude que existen en las plataformas digitales.

Los métodos más frecuentes para estafar en redes sociales, consisten en ofrecer el equipo deportivo a precios muy bajos para atraer a las víctimas. Al engancharlos y realizar el pago, el supuesto vendedor deja de responder, elimina todas las publicaciones o simplemente desaparece de la plataforma sin dejar rastro y sin entregar el producto.

Otro modus operandi es el uso de comprobantes de pago falsos para tratar de convencer a los vendedores de entregar el artículo antes de confirmar que el dinero ha sido depositado en su cuenta.

En otro casos, los delincuentes pueden exigir los datos personales o financiero bajo el pretexto de "completar la compra", después estos datos para cometer otros delitos relacionados con fraude financiero.

Señales de alerta para detectar una tienda o vendedor falso en redes sociales

Existen algunas señales de alerta para poder identificar una estafa en redes sociales.



Precios muy bajos : Suelen ofrecer precios irreales.

: Suelen ofrecer precios irreales. Pagos no protegidos : Solo aceptan transferencias a cuentas personales o depósitos en conveniencia, rechazan pagos por PayPal.

: Solo aceptan transferencias a cuentas personales o depósitos en conveniencia, rechazan pagos por PayPal. No hay transferencias : Páginas creadas recientemente, sin dirección física, con comentarios desactivados o reseñas falsas.

: Páginas creadas recientemente, sin dirección física, con comentarios desactivados o reseñas falsas. Presión de venta: Te exigen pagar "ya mismo" usando la prisa para no dejarte pensar.

Recomendaciones para no caer en fraudes de equipo deportivo en redes sociales

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC emitió algunas recomendaciones clave para que las y los ciudadanos no caigan en fraudes al comprar equipo deportivo en redes sociales; te compartimos los consejos.



Verifica la identidad y reputación del vendedor o comprador antes de concretar cualquier transacción.

Evita realizar pagos anticipados a personas desconocidas o cuentas sin referencia confiables.

Confirma directamente en la aplicación bancaria que el depósito o transferencia se haya reflejado antes de entregar un producto.

Desconfía de ofertas con precios excesivamente bajos en comparación con el valor comercial del artículo.

Realiza entregas en lugares públicos y seguros, preferentemente acompañados.

No compartas información personal, bancaria o códigos de verificación con terceros.

Reporta perfiles, publicaciones o comportamientos sospechosos a la plataforma y a las autoridades correspondientes.

#AlertaCibernética | ¡Cuidado con fraudes en redes sociales al comprar y vender artículos deportivos! 👟⚽🏀

La #PolicíaCibernética de la #SSC alerta sobre el aumento de estafas en plataformas digitales, donde ciberdelincuentes están usando Inteligencia Artificial para crear… pic.twitter.com/P0UNM7vnbM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 22, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude en CDMX?

En caso de haber sido víctima de fraude en México, se puede denunciar ante el Ministerio Público, así como llamar al “088” de la Guarda Nacional; sin embargo, la última opción solo es para realizar un reporte.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió la página “Portal de Fraudes Financieros”, en el que se pueden denunciar teléfonos, sitios web, redes sociales y correos electrónicos.