¿Qué tan frecuentes son las estafas en México?: reportan una cada cuatro días

Una llamada, un mensaje o una supuesta oferta pueden convertirse en un problema serio. En México, 76% de los adultos asegura haber sido víctima de al menos una estafa, de acuerdo con el Informe sobre el Estado de las Estafas en México 2025, elaborado a partir de una encuesta a mil personas.

El estudio señala que los mexicanos enfrentan intentos de estafa con tanta frecuencia que el promedio llega a 86 por persona al año, aproximadamente uno cada cuatro días.

Además, 59% dijo haber sufrido una estafa durante los últimos 12 meses, y quienes fueron víctimas reportaron un promedio de 1.8 estafas en ese periodo.

¿Cuáles son las estafas más comunes?

Las compras encabezan la lista. 55% de las víctimas señaló haber enfrentado este tipo de engaño. Le siguen las estafas de inversión, con 48%, y las falsas ofertas de dinero inesperado, con 47%.

Los fraudes también pueden aparecer con historias más alarmantes: desde supuestos paquetes retenidos hasta amenazas de secuestro o mensajes de personas que dicen tener información comprometedora de la víctima.

Estafas en México|GASA

¿Cuánto dinero pierden las víctimas de estafas?

El golpe al bolsillo tampoco es menor. 34% de los adultos mexicanos afirmó haber perdido dinero por una estafa durante el último año, con una pérdida promedio de 4 mil 562 pesos por persona.

En conjunto, el informe calcula que los estafadores habrían obtenido alrededor de 139 mil millones de pesos en México durante ese periodo.

La vía más utilizada para recibir el dinero fue la transferencia bancaria, con 55%, seguida del pago con tarjeta de débito, con 21%.

¿Por qué muchas víctimas no recuperan su dinero?

Aunque dos terceras partes de quienes perdieron dinero reportaron la estafa al servicio de pago, apenas 17% logró recuperar al menos una parte de lo perdido. La mitad aseguró que no pudo recuperar nada.

El problema también está en la denuncia. Entre quienes no reportaron una estafa, 50% dijo que no sabía a quién acudir, mientras que 36% pensó que hacerlo no cambiaría nada.

El daño no termina cuando se pierde el dinero. 82% de quienes fueron estafados dijo haber sentido algún nivel de estrés por la experiencia, mientras que 47% aseguró que ahora estará más atento ante posibles engaños.

Frente a este escenario, el informe señala que 97% de los adultos mexicanos toma alguna medida para comprobar si una oferta es real o una estafa. La práctica más común es buscar opiniones en otros sitios web.