Al menos 12 personas mueren tras estampida humana en estadio de El Salvador

Al menos 12 personas murieron la noche del sábado 20 de mayo tras una estampida humana en la capital de El Salvador. El incidente, que dejó cerca de 90 heridos, se habría generado en un estadio de fútbol de la capital salvadoreña durante una semifinal.

Las primeras investigaciones apuntan a una estampida de aficionados que intentó ingresar a ver el partido entre los equipos de Alianza y FAS. Imágenes subidas a redes sociales muestran cuando aficionados derriban un portón de acceso al estadio, lo que provocó la posterior estampida.

"La cifra de fallecidos ha aumentado a 12, luego de la estampida en el estadio Cuscatlán durante el partido entre el @AlianzaFC_sv y @CDeportivoFAS", publicó en Twitter la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

En tanto, el ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que cerca de 90 pacientes han sido atendidos por múltiples traumatismos, y que la mayoría de ellos se encuentran estables.

"La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta profundamente los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Asimismo se solidariza con los familiares de las personas afectadas y fallecidas en este incidente", dijo la Federación Salvadoreña de Fútbol. Así mismo, la federación suspedió el fútbol a nivel nacional tras la estampida humana.

Se registra estampida en un estadio de futbol de El Salvador; reportan al menos nueve muertos. pic.twitter.com/9Gn19xvKkG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023

Autoridades salvadoreñas se pronuncian sobre la estampida

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que se realizará una investigación exhaustiva de la estampida humana ocurrida en el Estadio Cuscatlán. "Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad", publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, dijo a periodistas que la saturación de venta de boletos y aglomeraciones en los accesos del estadio ocasionó la tragedia en el estadio de San Salvador.

"Hemos encontrado que hubo sobresaturación de venta electrónica (de boletos). Hubo aglomeraciones y, con el afán de ver el partido, algunos aficionados quisieron abrir el portón, cuando lo abren generan una turba, que algunos le llamamos estampida, y al final el resultado es el fallecimiento de personas. Es un hecho lamentable", dijo Arriaza.