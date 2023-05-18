Nayib Bukele promete que “pagarán caro” por el asesinato de un policía; convocó a 5 mil militares

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa con la implementación de medidas para acabar con la delincuencia y las bandas criminales en el país, en esta ocasión anunció que redoblará esfuerzos con la llegada de cinco mil soldados y 500 policías que tendrán la encomienda de encontrar a los pandilleros que atacaron y mataron a un agente de la policía.

"Desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5,000 elementos de la @FUERZARMADASV y 500 de la policía, en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar", dijo el mandatario.

Bukele mostró su enojo al argumentar que, las ONG’S defienden a las bandas criminales cuando cometen asesinatos y castigan al gobierno que busca frenar la delincuencia que hasta hace algunos años predominaba en exceso por los “maras”; la operación se llevará a cabo en el municipio de Nueva Concepción de Chalatenango.

¿Qué está haciendo Bukele con las pandillas?

A partir del 27 de marzo de 2022, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, activó el régimen de excepción, mismo que se acompaña de la llamada “guerra contra las pandillas” y hasta el momento ha dejado a más de 65 mil personas capturadas, disminuyendo de manera notable el índice delictivo.

Con la cantidad detenidos, cientos de familiar argumentaron que sus hijos fueron arrestados sin cometer algún delito, por lo que el propio gobierno liberó a más de 3 mil 700 personas en lo que va de la guerra antipandillas; actualmente, el congreso salvadoreño aprobó una prórroga al régimen de excepción, mismo que anula los derechos constitucionales, y en algunas ocasiones restringe la asistencia de un abogado por los delitos cometidos.

Ante el homicidio ocurrido ayer, de un agente de nuestra @PNCSV, por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del Régimen de Excepción…



Desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de… pic.twitter.com/6r8BxuLBDb — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2023

El Salvador cumplió 365 días sin homicidios, aseguró Bukele

El presidente Nayib Bukele afirmó el pasado 10 de mayo de 2023 que cumplieron 365 días sin registrar homicidios, esto a cuatro años que tomó el cargo, según las cifras que arrojó su gobierno, a finales del 2019 tuvieron 38 homicidios por cada 100 mil habitantes y para el 2022 solo contabilizaron 7 homicidios.

Tras dar a conocer las cifras, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aplaudió que los días sin homicidios son "un hito histórico" y que la tarea iniciada en 2019 "no ha sido fácil, pero tampoco imposible".

