El Tren México-Querétaro contempla seis estaciones en un recorrido de aproximadamente 230 kilómetros que conectará la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el centro de Querétaro.

¿Qué estaciones aparecen en el mapa del Tren México-Querétaro?

El mapa del Tren México-Querétaro contempla paradas en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

Primero aparecen las paradas del Tren Suburbano ya construidas: Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán, Cuautitlán, Teoloyucan y Huehuetoca.

¿Cuáles son las seis estaciones que se tienen contempladas?

Las seis estaciones consideradas en el proyecto son:

Buenavista, en la Ciudad de México, como punto de salida del servicio.

en la Ciudad de México, como punto de salida del servicio. Huehuetoca , en el Estado de México.

, en el Estado de México. Tula de Allende , en Hidalgo.

, en Hidalgo. San Juan del Río , en Querétaro.

, en Querétaro. Querétaro Central , ubicada en El Marqués.

, ubicada en El Marqués. La Corregidora, en el centro de Querétaro, que funcionará como terminal.

Los trenes viajarán a una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora para concluir el recorrido de la CDMX a Querétaro en un tiempo estimado de dos horas.

¡Avanzan los trenes! 🤩



Acompañamos a la Presidenta @Claudiashein a supervisar los avances de obra del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro 🚆



En esta ruta, uniremos a los estados de México, Hidalgo y Querétaro mediante un transporte ágil, cómodo e innovador que ayudará… pic.twitter.com/emQ9OoxYTR — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) November 2, 2026

¿Cuál es el avance de las obras del Tren México-Querétaro?

Hasta el 31 de octubre de 2026, la construcción del Tren México-Querétaro registra un avance general de 32 por ciento. Además, las autoridades reportaron que el derecho de vía alcanza 90 por ciento, un elemento necesario para continuar con los trabajos ferroviarios.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) informó que 47 trenes ya cuentan con contrato y se encuentran en proceso de fabricación.

El gobierno federal destacó en un comunicado que el Tren México-Querétaro tendrá conexiones con la línea que va a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que a su vez pasará por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuándo se prevé que inicie operaciones el Tren México-Querétaro?

El inicio de operaciones del Tren México-Querétaro está previsto para 2027, de acuerdo con la previsión oficial difundida por la ATTRAPI.